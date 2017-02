<span style='text-decoration: underline;'>SIAG</span>:<br><span style='color:red;'>500 exposants attendus</span>

Environ 500 exposants sont attendus au Salon international agroalimentaire (SIAG), qui aura lieu au Centre des conventions, M’Hamed Ben Ahmed d’Oran.

Il s’étalera sur quatre jours du 02 au 05 mars de l’année en cours. Les participants activent dans les secteurs suivants, bio, boissons, confiserie, denrées alimentaires, gastronomie, pâtisserie, traiteurs.

Ils présenteront aux visiteurs des lieux, une variété d’aliments et de boissons du secteur agricole, de la pâtisserie de toutes sortes, du café, de la viande, des fruits et légumes, ainsi que des machines, des équipements et les services correspondants.

Cependant, cette rencontre constitue aussi, une vaste plateforme d’information et de communication importante, qui réunit les professionnels de différentes entreprises, du secteur agroalimentaire, afin d’atteindre une meilleure compréhension, du potentiel du secteur agricole, de se retrouver dans un espace professionnel commun, d’écha- nger leurs expériences et de contracter d’éventuels partenariats.

En marge de ces journées, un riche programme de conférences, suivies de débats et de présentations de programmes d’investissements futurs, sera au menu de ce Salon.

Dans le même cadre, il a été signalé, que la wilaya d’Oran est le lieu idéal pour de telles manifestations, vu qu’elle représente un pôle économique important, vu sa position stratégique par l’existence du port, de l’aéroport international, de ses zones industrielles, de ses sites touristiques, de son patrimoine culturel, ainsi que le transit notamment, d’importants hommes d’affaires et de délégations étrangères.

Bekhaouda Samira