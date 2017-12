<span style='text-decoration: underline;'>DJS Oran</span>:<br><span style='color:red;'>500 jeunes à la découverte du sud algérien</span>

Le directeur de la jeunesse et des Sports d’Oran, Monsieur Badredine Gharbi a donné le départ d’une douzaine de bus, vendredi matin, au niveau du jardin d’essai. Ces cars étaient pleins de jeunes, qui ont été salués à leur départ par le DJS, dans une ambiance de fête, animée par un groupe folklorique. En effet, ces 500 jeunes de différents établissements scolaires, et pours certains adhérents de clubs, de maisons de jeunes de la wilaya d’Oran, bénéficient d’une semaine de vacances, au niveau de onze wilayas, que sont M’Sila, Sétif, Constantine, El Bayadh, Tamanrasset, Adrar Ouargla, Oued Souf, Laghouat, Tamanrassat, Batna. D’après M. Gharbi, les jeunes ciblés sont pour la plupart, issus des couches défavorisées. Les heureux bénéficiaires de ces vacances, vont découvrir les wilayas du sud et des hauts plateaux. Il s’agit d’une première initiative du genre, d’une telle envergure, en application du programme du ministère, (MJS). Cette action s’inscrit également, dans le cadre d’un jumelage, entre Oran et les villages, qui doivent accueillir ces jeunes. De son coté, Oran va accueillir autant de jeunes de ces villages, lors des vacances d’été, sur la corniche oranaise. Lors du départ, nos jeunes étaient heureux de ce voyage, d’autant plus que la plupart d’entre eux, ne connaissent pas d’Algérie profonde. Bonnes vacances à tous nos jeunes.

