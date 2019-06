<span style='text-decoration: underline;'>Les Amandiers (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>500 kg de viande blanche non conformes saisis</span>

500 kg de viande blanche (poulet), 17 kg d’abats et 48 sachets de lait pasteurisé.

Voilà ce qui a été soldé par une opération de perquisition menée par les services de la police d’Oran, en étroite collaboration avec les services de la DCP (Direction du commerce et contrôle de prix). Quatre individus âgés entre 30 et 45 ans, ont été interpellés lors de cette opération. Les mis en cause sont accusés de mise à la vente de viande blanche non conforme. Manque d’hygiène, exposition à danger de la santé publique, ainsi que non respect des conditions de transport de viande. Ils seront présentés devant le Parquet dans les prochaines heures. En effet, agissant sur des renseignements sur l’existence des individus qui mettent à la vente de la viande blanche non conforme et dans des conditions d’hygiène redoutables ; les éléments de la police, relevant du service de la voie publique de la sûreté de wilaya, accompagnés des éléments de la direction du Commerce, ainsi qu’un vétérinaire, se sont rendu au quartier les Amandiers où ils ont surpris les mis en cause qui venaient de livrer la marchandise à bord d’une voiture de type Toyota Hilux.

Les trois mis en cause ont démontré le non respect aux conditions de transport de la viande, ainsi, qu’un non respect à la santé du citoyen. Un demi-quintal de viande de poulet, et 17 kg d’abats ont été saisis lors de cette opération. Dans le même cadre, et lors d’une deuxième opération et toujours dans le quartier Les Amandiers, une quatrième personne a été interpellée pour la même raison. Mais, pour avoir transporté et mis à la vente des sachets de lait pasteurisé. Signalons, que ces deux opérations s’inscrivent dans le cadre de la protection de la santé publique, surtout dans la saison d’été qui connaît des vagues de chaleurs et qui favorise les intoxications alimentaires, nous a déclaré hier la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Oran. Fériel.B