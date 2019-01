<span style='text-decoration: underline;'>Power lifting: Le champion du monde Bouafia Amine honoré par ‘’Ramy’’</span>:<br><span style='color:red;'></span>

La société de la marque de boissons ‘’Ramy’’, a organisé une soirée, pour honorer le champion du monde du Power lifting Bouafia Amine pour son bon parcours, ses titres accumulés et pour avoir hissé bien haut les couleurs nationales dans plusieurs compétitions internationales.

Cette soirée honorifique, s’est déroulée dans la superbe salle de l’hôtel Zénith (Oran), en présence d’un beau monde dont de nombreux anciens sportifs et d’artistes. On notera, la présence du président de la fédération algérienne de Body Building et de Power Lifting (FABBPL) Messaouer Moussa, du DJS de la wilaya d’Oran Gharbi Badreddine, de l’ancien champion de King boxing Wahbi Belhadjine qui a eu l’occasion de croiser les gants avec Dominique Valera, de l’entraîneur Djamel Benchadli, du président de l’association Radieuse, du responsable de la société Ramy, l’initiateur de la bonne volonté et ses collaborateurs, ainsi que de nombreux journalistes. Ce n’est que juste récompense pour un athlète hors pair, qui ne cesse de s’affirmer au niveau mondial pour faire honneur au pays. Le responsable de Ramy, le sponsor majeur de Bouafia Amine, s’est adressé à l’assistance pour remercier tous les présents qui ont honoré l’invitation et s’est dit honoré de soutenir le champion du monde qui mérite tous les égards. Puis, c’était au tour du président de la fédération Messaouer Moussa, qui n’a pas tari d’éloges envers le champion. Bouafia Amine quant à lui, n’a pas trouvé les mots pour remercier tous ceux, qui le soutiennent de près ou de loin, notamment son sponsor majeur. Bouafia Amine, a saisi l’occasion pour exposer ses nombreuses médailles, coupes et diplômes engrangés au cours de sa riche carrière. Un film retraçant la carrière de l’athlète et ses exploits, a été projeté aux présents. Bouafia a bénéficié de nombreux cadeaux offerts par son sponsor, ainsi que par la fédération de la discipline, par la DJS de la radieuse et par d’autres personnes présentes, dans une bonne ambiance agrémentée par d’artistes humoristes. Il est utile de rappeler, que dans sa carrière, Bouafia Amine, a raflé de nombreux titres mondiaux africains et arabes et a également, battu des records, malgré des souffrances, tant de sacrifices et des entraves. Aujourd’hui, Bouafia Amine, récolte les fruits de ses efforts qui l’ont hissé au sommet de la gloire, parmi le gotha des Power lifters mondiaux. Bouafia Amine s’est illustré fortement lors des derniers championnats du monde qui se sont déroulés à St Petersburg en Russie, où il a eu l’insigne honneur de rafler 4 médailles d’or et le trophée de champion du monde dans sa classe face aux grands ténors mondiaux. Cette consécration, estime-t-il, est venue à la suite de grands efforts et de sacrifices. Sa joie est immense du fait de remporter des médailles et de faire retentir l’hymne national dans des manifestations internationales. Au cours de cette prestigieuse compétition mondiale qui est d’un très haut niveau, Bouafia Amine, a concurrencé le Russe, Andrey Malanichev, pour la première place toute catégorie, mais ce dernier grâce à un coup de pouce de l’arbitrage, a remporté la première place. Mais le plus important pour lui, c’est le titre mondial dans sa catégorie des 140 kg.

B.Sadek