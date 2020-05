<span style='text-decoration: underline;'>Aïd El Fitr</span>:<br><span style='color:red;'>520 commerçants réquisitionnés</span>

Pour le bon déroulement des activités commerciales durant les deux jours de l’Aid El Fitr, et pour permettre aux citoyens de faire leurs achats sans souci, les services de la Direction du commerce de la wilaya d’Oran, ont réquisitionné quelque 520 commerçants pour assurer la permanence durant la période de ladite fête qui se déroule cette année dans une période assez spéciale et dans des conditions assez particulières suite à la crise sanitaire qui sévit et qui perturbe le mode de vie et engendre des aspects négatives qui se répercutent sur plusieurs volets.

A cet effet, les commerçants concernés par la permanence seront ouverts durant la matinée jusqu’à 13 heures durant lesdits jours de fête, en respect du confinement durant les deux jours de l’Aïd qui débute de 13 heures jusqu’à 07 heures du matin du lendemain. Dans le même cadre, il a été signalé que pour permettre aux consommateurs de passer de bonnes fêtes, les produits de grande nécessité et à large consommation, seront disponibles.

A cet effet, la liste arrêtée compte des boulangeries, des alimentations générales, des minoteries, des laiteries et des points de distribution des eaux minérales. Lesdits services appellent les commerçants à respecter notamment, le planning de permanence pour répondre aux besoins des clients et assurer de bons services durant ces journées de fête.

Dans le même cadre, lesdits services ont signalé que tous les efforts sont fournis pour permettre aux consommateurs de s’approvisionner sans peine pour passer un Aïd sans tracas. Lesdits services continuent les actions de sensibilisation concernant le volet sanitaire et demandent aux citoyens, en sortant de chez eux et aux commerçants en exerçant leurs activités, de respecter notamment les consignes préventives pour lutter contre la propagation de l’épidémie du COvid-19 en portant les bavettes pour une bonne protection et pour passer une agréable fête.

Bekhaouda Samira