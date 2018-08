<span style='text-decoration: underline;'>Béni Ouenif </span>:<br><span style='color:red;'>520 kg de kif saisis</span>

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée Nationale Populaire en coordination avec les services de la Sureté Nationale a arrêté, suite à une embuscade tendue près de Béni Ouenif, wilaya de Bechar/3°RM, deux (02) narcotrafiquants en possession d’une grande quantité de kif traité s’élevant à cinq (05) quintaux et vingt (20) kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi, à Tlemcen/2°RM, (24) kilogrammes de la même substance. D’autre part, des Garde-côtes ont déjoué, à Annaba/5°RM, une tentative d’émigration clandestine de douze (12) personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale, alors que (44) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Naama et In Guezzam.