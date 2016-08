526 interpellations dans 225 opérations de police en une semaine

Quelque 526 personnes ont été interpellées dans 225 opérations de police menées en une semaine par les différents services de la sûreté de wilaya d’Oran, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, a-t-on appris, lundi, de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Ces opérations de police ont été menées, du 21 au 27 Août 2016, par les services des 25 sûretés urbaines, en coordination avec le service de la sécurité publique et celui de la police judiciaire, précise la même source, soulignant que 526 personnes ont été interpellées dont 46 ont été arrêtées pour différents motifs. Il s’agit notamment d’affaires de détention et de consommation de drogue et de psychotropes, de coups et blessures volontaires, de port d’armes prohibées, de conduite en état d’ivresse, ainsi que différentes affaires de vol, ajoute la même source. Après la présentation des 46 mis en cause devant la justice, 23 d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt et seront jugés par les juridictions compétentes, selon les délits qui leu