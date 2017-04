<span style='text-decoration: underline;'>ENVIRONEMENT ET HYGIENE DU MILIEU</span>:<br><span style='color:red;'>55 opérations contre la prolifération de rats à El-Hamri</span>

Le bureau d’Hygiène, de salubrité publique et de l’environnement, de la délégation communale d’El-Hamri, a entrepris 55 actions de lutte contre la présence de rats, durant la semaine écoulée, aux abords du marché informel du quartier et d’autres endroits insalubres, où les agents communaux ont nettoyé deux décharges sauvages, sur les sept autorisées.

Dans ce secteur urbain, où l’on enregistre 115 puits, les opérations d’éradication des maladies à transmission hydrique, ont permis aux agents d’intervention, de procéder au prélèvement de 21 échantillons d’eau potable. Les analyses ont décelé l’absence de chlore, dans deux échantillons. D’autre part, des contrôles ont été effectués, dans les 14 commerces de produits alimentaires, notamment des boulangeries-pâtisseries, des gargotes, salons de thé et des pizzerias. Des mises en demeure ont été dressées à un épicier et un gargotier, relève-t-on dans le bulletin hebdomadaire du Bureau d’Hygiène, de Salubrité publique et de l’Environnement. Au cours de cette même période, les agents ont inspecté un bain-douche et trois salons de coiffure. Des opérations de contrôle ont permis également, de visiter trois établissements scolaires, de l’enseignement primaire et trois cantines scolaires, apprend-on de même source.

Des actions ont été d’autre part menées, par les travailleurs communaux, pour assécher 45 sites qui retenaient des eaux nauséabondes.

Abdallah.B