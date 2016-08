<span style='text-decoration: underline;'>Tiaret</span> :<br><span style='color:red;'>55 têtes bovines atteintes de brucellose et de tuberculose en 7 mois</span>

55 têtes bovines atteintes de brucellose et de tuberculose en 7 mois

Quelque 55 têtes de bovins ont été atteintes de brucellose et de tuberculose durant les sept premiers mois de l’année en cours dans la wilaya de Tiaret, a-t-on appris, jeudi, de l’inspecteur vétérinaire de la wilaya. La même source indique que 22 cas de brucellose ont été enregistrés sur 1.100 têtes de bovins, dépistés à travers des exploitations agricoles de la wilaya. En outre, 21 cas de tuberculose ont été dépistés sur 300 têtes au niveau des exploitations agricoles et 22 cas ont été détectés dans des abattoirs. Les services vétérinaires de la wilaya de Tiaret ont pris les mesures nécessaires pour contrer la propagation des maladies, notamment par l’abattage sanitaire des bovins atteints. Des mesures ont été également prises pour indemniser les éleveurs dont les troupeaux ont été touchés par les maladies, et ce en application de l’instruction ministérielle portant indemnisation des éleveurs en cas de zoonoses. Ainsi, la moitié des éleveurs ont été indemnisés à 50 pour cent de la valeur de chaque tête atteinte abattue, selon le prix du marché des viandes rouges. Le dépistage des zoonoses se poursuit dans les exploitations agricoles, surtout que les deux maladies sont contagieuses. La wilaya de Tiaret dispose de 50.000 têtes bovines, signale-t-on.