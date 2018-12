<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre l’émigration clandestine</span>:<br><span style='color:red;'>56 personnes interceptées au large des côtes d’Aïn El Turck </span>

Les unités du groupement territorial des garde-côtes d’Oran ont mis en échec vendredi au large des côtes d’Aïn El Turck une tentative d’émigration clandestine de 45 personnes, lors de deux opérations distinctes, a-t-on appris de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Le premier groupe est formé de 27 personnes dont cinq femmes, huit mineurs et un bébé se trouvant à bord d’une embarcation pneumatique. Il a été intercepté à 5h30 par les garde-côtes à 2, 5 miles, au nord de Cap Falcon (Aïn El Turck), a expliqué la même source.

Le second groupe, formé de 18 personnes parmi lesquelles se trouvaient deux femmes et deux bébés également à bord d’un pneumatique, a été intercepté à 8h30, à 6,5 miles au nord de l’Ile Plane (Aïn El Turck). Ces 45 candidats à l’émigration clandestine ont tenté de rallier par mer les côtes espagnoles, a-t-on expliqué, ajoutant que les mis en cause, après les procédures d’usage, ont été remis à la Gendarmerie nationale pour être présentés ensuite devant la justice.Par ailleurs onze candidats à l’émigration clandestine, ont été interceptés, jeudi, au nord-ouest de Cap Falcon (Aïn El Turck), par les unités du groupement territorial des garde-côtes d’Oran, a-t-on appris, auprès de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Les 11 candidats à l’émigration clandestine ont tenté leur aventure en mer, à bord d’une embarcation pneumatique avant leur interception, jeudi, à 2h50, à 4 miles, au nord-ouest de Cap Falcon, par une patrouille des garde-côtes, a-t-on précisé . Ce groupe a pris son départ, à partir d’une des plages d’Aïn El Turck.

Après leur interception et les formalités d’usage, les membres de ce groupe ont été remis à la gendarmerie nationale pour être présentés devant la justice, a-t-on relevé de même source.