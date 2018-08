<span style='text-decoration: underline;'>Une équipe active pour sauver des vies</span>:<br><span style='color:red;'>565 malades secourus par le SMUR</span>

Une équipe jeune, active, sérieuse et prête à sauver des vies en un temps recors; il s’agit de l’équipe du service mobile d’urgence et de réanimation de l’EHU dite SMUR.

Ce service qui a vu le jour le 5 janvier 2017, a pour mission d’assurer en permanence, hors de l’hôpital auquel il est rattaché, la prise en charge par une équipe médicale des patients en état de détresse et dont le pronostic vital est engagé ou nécessitant en urgence des soins médicaux ou de réanimation et, dans le cas échéant, leur transport accompagné de l’équipe médicale vers la structure mère, l’EHU d’Oran. Cette équipe d’urgence médicale est destinée à apporter les soins d’aide en dehors de l’hôpital (dans la rue, à domicile, etc.).

En moyenne de 5 à 6 sorties effectuées par jour, le service prend en charge les urgences médicales liées aux différentes pathologies cardiovasculaires, respiratoires et neuro-vasculaires, dans le but de réduire le temps d’intervention. Parmi ces prérogatives, le ralliement rapide du patient au service approprié au niveau de l’établissement et optimiser les chances de sauver le patient. L’équipe du SMUR est disponible 24h/24 et intervient suite à des appels sur le numéro «041-70-51-04». Dés l’appel reçu, l’équipe du SMUR qui est composée de médecins et infirmiers se rend immédiatement sur place en vue d’effectuer le diagnostic sur l’état de santé du malade et lui prodiguer sur place des soins médicaux nécessaires, parfois de réanimation avant de le transporter vers l’établissement sanitaire. Le SMUR a également comme mission d’apporter un soutient psychologique aux patients en établissant un lien de confiance entre eux et leurs familles ; le but étant de réduire le stress et apaiser une atmosphère souvent tendue.

Durant le premier semestre de l’année en cours, le SMUR de l’EHU d’Oran a pris en charge plus de 565 malades dont 415 malades ont bénéficié d’une consultation générale et 108 ont été hospitalisés et opéré 42 transferts secondaires autrement dit des transports entre hôpitaux pour des patients qui nécessitent des soins ou une surveillance médicale intensive pendant le trajet.

Notons que le personnel consacré à ce service est composé de 16 médecins généralistes formés par le SMUR parisien pour la gestion du service, ainsi que 5 infirmiers diplômés d’Etat (IDE) et 2 ambulanciers. Pour ce qui est de l’équipement, le SMUR dispose d’une ambulance équipé de matériel médical et de réanimation aux normes, destiné au soin pré-hospitalier, permettant le transfert du patient dans des conditions convenables.

Fethi Mohamed