<span style='text-decoration: underline;'>Ras El Ma</span>:<br><span style='color:red;'>6.852 foyers alimentés en gaz naturel depuis 2004</span>

A l’instar des 285 foyers à Mérine et Taoudmout qui ont reçu le gaz naturel mercredi passé, la daïra de Ras El Ma sise à 90 kilomètres au sud du chef lieu de Sidi Bel Abbés, a bénéficié d’un vaste programme d’alimentation au gaz de ville depuis l’année 2004.

A cet effet, et pour le programme des hauts plateaux 2006-2009, le chef lieu de la daïra de Ras El Ma a bénéficié de raccordement de 3.350 foyers au gaz naturel, ainsi qu’au niveau de la commune de Redjem Demmouche (561 foyers en 2010), et 721 foyers en 2009 à Oued Sebaâ. Au programme quinquennal 2010, il y a eu la mise en service total de raccordement d’un ensemble de 263 foyers en 2013 dans trois lotissements différents.

Au programme CSGCL de 2018 (caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales), la daïra de Ras El Ma bénéficie encore d’un projet de raccordement de 1.957 foyers au gaz naturel pour un coût global de 243 millions de dinars et qui va concerner les branchements au gaz des localités suivantes ; à Oued Sebaâ (434) dont 174 foyers à Faraât Ezzit et 260 à Titen Yahia et dont les travaux sont achevés à cent pour cent pour laisser place ces jours-ci aux branchements qui sont en cours.

A Ras El Ma, on cite 1.114 foyers avec 737 raccordements aux divers logements et 379 à la cité Dar El Baida. A Rdjem Demmouche, on mise sur 349 branchements dont les travaux sont à 40 pour cent, et enfin, un futur projet à Oued Sebaâ qui concernera une soixantaine de logements groupés. Le choix de l’entreprise est en cours de désignation.

