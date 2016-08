<span style='text-decoration: underline;'>Oran | Trafic de stupéfiants</span> :<br><span style='color:red;'>6 ans de prison ferme pour la pharmacienne et les deux mis en cause</span>

6 ans de prison ferme pour la pharmacienne et les deux mis en cause

Mise en délibération depuis la semaine passée, l’affaire de la pharmacienne, accusée dans une affaire de trafic de psychotropes, la prévenue et deux autres jeunes gens, devant répondre des mêmes griefs, ont été condamnés par la cour d’appel, à six ans de prison ferme.

Rappelons, que jugés en première instance par le tribunal, ces trois prévenus avaient été condamnés à sept ans de prison ferme. Les faits de cette affaire éclateront, suite à l’arrestation d’un jeune homme, en possession de comprimés psychotropes. Interrogé, il dira qu’il est malade et qu’il a acheté ces derniers chez une pharmacie. Une perquisition est alors opérée, au niveau du domicile de ce prévenu, où plusieurs autres comprimés, de plusieurs marques, sont alors saisis par les éléments sécuritaires, avant l’ouverture d’une enquête. D’autres comprimés de plusieurs marques sont alors saisis, 1735 au total. La pharmacienne citée par ce mis en cause est arrêtée. Interrogée sur ces faits, elle ne niera pas avoir vendu de tels comprimés à ce jeune homme, qui n’avait aucune ordonnance. Mais elle expliquera qu’elle a noté les coordonnées de ce dernier, au niveau du registre qu’elle tient, où sont mentionnées de pareilles ventes de médicaments. Toutefois, même après avoir agi ainsi, elle venait de commettre une grave négligence, qu’elle payera de sa liberté. Elle sera arrêtée et inculpée elle aussi, du même grief que celui retenu contre les deux jeunes gens. Un troisième mis en cause sera également arrêté. Un jeune homme, lui aussi cité, par le premier individu, comme étant son complice. Citée hier, à la barre de la cour d’appel, la pharmacienne niera les accusations retenues contre elle, reconnaissant toutefois avoir fait une erreur, en vendant ces comprimés sans ordonnance. Le principal mis en cause ne niera pas avoir acheté ces psychotropes, mais réfutera le grief de la complicité de la pharmacienne. Le troisième prévenu niera d’un bloc, les accusations retenues à son encontre.

Abdelkrim.F