<span style='text-decoration: underline;'>La justice maintient le cap</span>:<br><span style='color:red;'>6 mois ferme pour Haddad, Zoukh sous contrôle judiciaire</span>

L’Affaire Haddad, telle que jugée hier, par le tribunal de Bir Mourad Raïs, n’en n’est pas encore une véritablement. Le vrai dossier, actuellement en constitution, est à venir. Déjà, et avant même la convocation de l’ancien président du FCE pour des affaires liées à ses activités professionnelles.

La première affaire de l’après-démission de l’ancien président de la République s’est révélée très banale. L’homme d’affaire, Ali Haddad qui comparaissait devant le tribunal de Bir Mourad Raïs, a été condamné, en première instance à 6 mois de prison ferme, assortie d’une amende de 50.000 DA. Un verdict qui correspond au délit pour lequel il est poursuivi pour faux et usage de faux, en rapport avec les deux passeports retrouvés sur lui au poste-frontière avec la Tunisie. Le même juge qui a prononcé le verdict, a condamné le co-accusé de Ali Haddad, en l’occurrence Hassan Boualem, directeur du Centre national de production des titres et documents sécurisés d’El Hamiz, à une peine de deux mois de prison avec sursis, en sus d’une amende de 20.000 Da.

Il convient de noter, que cette affaire qui a ouvert le bal des arrestations d’hommes d’affaires et de hauts commis de l’Etat, remonte au 3 avril dernier, date où Ali Haddad comparaissait devant un juge d’instruction. Le 3 juin dernier, le procès s’est déroulé sur la base d’accusations d’obtention indue de documents administratifs pour Ali Haddad et de délivrance indue de documents pour Hassan Boualem. Le Parquet avait, rappelons-le, requis une peine de 18 mois de prison ferme à l’encontre des deux accusés assortie d’une amende. Lors de sa plaidoirie, la défense de Ali Haddad a requis son acquittement du chef d’accusation de faux et usage de faux avec restitution de tous les documents et de la somme d’argent qu’il avait en sa possession (près de 4.000 euros et 400.000 DA), lors de son arrestation au poste frontalier d’Oum T’boul.

Haddad a justifié la détention d’un deuxième passeport biométrique (48 pages), par le fait que sur son ancien passeport était apposé un visa iranien, ce qui allait l’empêcher de se déplacer librement aux Etats-Unis d’Amérique qui refusent «d’accorder un visa pour tout passeport où est apposé un visa iranien». Il a dit qu’il n’avait pas déposé de dossier pour l’obtention de son nouveau passeport, obtenu suite à «une demande adressée à l’ancien Premier-ministre Abdelmalek Sellal».

Quant au deuxième accusé, Hassan Boualem qui a été entendu en tant que témoin lors des précédents procès, sa défense a plaidé la relaxe lors de la précédente audience. «Je suis responsable du Centre national de production des titres et documents sécurisés à El Hamiz depuis 2007», a affirmé l’accusé qui ajoute que l’émission d’un 2e passeport à Haddad est «une procédure juridique, prise sur instruction du ministère de l’Intérieur en 2015, autorisant l’émission d’un nouveau passeport à tout citoyen avec possibilité de conserver l’ancien passeport, si un visa valable est apposé sur ce dernier, révélant à ce propos, que «18.000 Algériens avaient bénéficié de cette mesure». Il reste, cependant, que la loi «interdit l’utilisation de deux passeports en même temps», souligne le prévenu, qui n’a pas manqué d’indiquer que ce n’était pas à ses services de constater l’infraction, mais à la Police aux frontières (PAF) et aux postes frontaliers.

Concernant son accord pour la délivrance d’un nouveau passeport à Ali Haddad sans que ce dernier ne présente un dossier ni se soit acquitté des droits de timbres estimés à 12.000 DA, Hassan Boualem a indiqué qu’«il avait reçu des instructions émanant directement de l’ex-Secrétaire général au ministère de l’Intérieur, El Hocine Mazouz, à l’effet de délivrer le passeport au concerné», niant toutefois «tout clientélisme en faveur de Haddad qui fut l’un des premiers à avoir bénéficié du passeport biométrique de 48 pages en Algérie».

A ce propos, beaucoup de ministres et les deux Premiers ministres ont été entendus sur ce genre de dossier. Hier, c’était au tour de l’ex-wali d’Alger Abdelkader Zoukh de comparaître devant le juge instructeur de la Cour suprême. Il a été mis sous contrôle judiciaire, après son audition dans le cadre d’une enquête liée à des affaires de corruption.

Comme pour d’autres haut commis de l’Etat, il est soumis à une procédure spéciale en application des dispositions de l’article 573 du code de procédure pénale.

Pour ce qui concerne d’autres cadres poursuivis pour des faits de corruption, il y a lieu de souligner la mise en détention provisoire de plusieurs prévenus, hier, par le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’Hamed, dont l’ancien Pdg de la CPA, quatre cadres du ministère de l’Industrie et des Mines.