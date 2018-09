<span style='text-decoration: underline;'>MDN </span>:<br><span style='color:red;'>6 narcotrafiquants interceptés et saisie de quantités importantes de drogue dure</span>

Six (6) narcotrafiquants ont été interceptés mercredi par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont également saisi une quantité de comprimés psychotropes et plus de 2 kg d’héroïne, indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire, ont intercepté, le 19 septembre 2018, à El-Oued (4e Région militaire), Saïda (2e RM) et Tébessa (5e RM), trois (3) narcotrafiquants et (1.545), tandis qu’un détachement de l’Armée nationale populaire a appréhendé, en coordination avec les services de Sureté de la wilaya de Tamanrasset (6e RM), trois (3) narcotrafiquants et a saisi (2.2) kilogrammes d’héroïne, (195) grammes de cocaïne ainsi que six (06) véhicules tout-terrain, (320) litres de carburants et d’autres objets», précise la même source.