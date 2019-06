<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>6 quintaux de drogue saisis durant les cinq premiers mois de l’année 2019</span>

Au total, 598 kg de kif traité ont été saisis par les services de la Gendarmerie nationale durant les cinq premiers mois de l’année 2019 à Aïn Defla, en nette hausse par rapport à la quantité saisie durant la même période de l’année écoulée (42,56 kg), a indiqué dimanche le chef du groupement local de ce corps de sécurité.

«Le résultat obtenu résulte, en grande partie, du changement opéré dans la stratégie consistant à traquer les criminels», a , précisé, sans donner de plus amples détails, le colonel Djamel Benyoub en marge des portes ouvertes sur la Gendarmerie nationale, signalant que rien que durant les trois premiers mois de l’année en cours, il a été enregistré la saisie de plus 230 kg de kif traité. 26 personnes impliquées dans les affaires de trafic de drogue ont été arrêtées par la section de recherche du groupement de gendarmerie ainsi que par les brigades de Khémis Miliana, Boumedfaâ, Bourached et Hoceinia, a précisé le colonel Benyoub, faisant état de 3 personnes en fuite et qui sont activement recherchées à l’heure actuelle.

«Dès lors que les criminels changent de méthode en vue d’induire les services de sécurité en erreur et agir de telle sorte à ne pas laisser de traces attestant de leur activité nuisible, il nous appartient de faire preuve d’anticipation et de nous adapter à cette donne en mettant en place tous les scénarios possibles», a-t-il soutenu. La tendance à la hausse concerne également les accidents de la route dans la mesure où les statistiques se rapportant à ce phénomène durant la période considérée font état de la survenue de 167 accidents de la route (20 % de plus par rapport à la même période de l’année 2018) ayant causé le décès de 39 personnes et des blessures plus ou moins graves à 305 autres, a-t-on ajouté. Les accidents en question ont notamment trait à 55 ayant eu lieu sur le tronçon de l’autoroute est ouest traversant la wilaya, 57 sur les routes nationales (RN) et 39 autres sur les chemins de wilaya, a-t-on détaillé. S’exprimant sur les portes ouvertes, le même officier a soutenu qu’en sus du raffermissement du lien entre la Gendarmerie nationale et les citoyens, cette manifestation vise à l’instauration d’une «culture sécuritaire» par ce corps dont les missions principales consistent en la protection du citoyen et de ses biens.