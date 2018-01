<span style='text-decoration: underline;'>Nouveaux programmes de logements </span>:<br><span style='color:red;'>60 milliards de centimes pour l’assainissement</span>

Une enveloppe financière de 60 milliards de centimes a été débloquée par la tutelle au titre de l’année 2018 pour la Direction des ressources en eaux a-t-on appris hier du directeur des ressources en eau M. Tarchoune. Cette enveloppe financière sera réservée pour les travaux du réseau d’assainissement des nouveaux programmes de logements à travers la wilaya d’Oran.

En effet, plusieurs projets de logements sont dépourvus actuellement de réseau d’assainissement et d’eau potable. Cette enveloppe sera une bouffée d’oxygène et permettra de raccorder plusieurs projets en réseau d’assainissement. Notons, que les habitants de la cité 2500 logements à Ain El Beida, ont tiré récemment la sonnette d’alarme sur les eaux usées qui se déversent en plein nature à côté du projet dans l’absence d’un collecteur des eaux usées, ce qui pourra se répercuter négativement sur la santé publique. L’octroi de cette nouvelle enveloppe financière vient dans la lancée entamée par le wali d’Oran pour la réception d’un grand nombre de logements à Oran dans les mois à venir, avec près de 16.000 logements qui seront distribués tout types confondus.

Les services de la wilaya seront face à un véritable défi surtout en matière de raccordement en réseau divers (VRD) et la réalisation de structures d’accompagnement à l’instar de celle du secteur de l’Education. Dans ce cadre, un grand travail doit se faire au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana à Misserghin où 20.000 logements AADL sont projetés. Les futurs bénéficiaires nécessiteront plusieurs projets comme des établissements scolaires, administratifs, sanitaires et sécuritaires, pour leur assurer un meilleur cadre de vie.

Notons, que le wali d’Oran a insisté récemment sur l’importance de réalisation d’établissements scolaires, pour que les écoliers ne puissent pas faire des trajets éprouvants vers d’autres établissements lointains. Notons, que selon la Direction du logement à Oran, ce nouveau pôle urbain, nécessite 20 écoles primaires, 12 CEM, 6 lycées, ainsi que deux sûretés urbaines pour préserver la quiétude des habitants et une polyclinique pour offrir des services sanitaires divers au citoyens. À ces équipements nécessaires, s’ajoutent un marché de proximité et deux complexes sportifs au profit des jeunes, pour que ce pôle urbain ne soit pas composé de cités dortoirs.

Par ailleurs, et concernant les projets du secteur des Ressources en eaux dans la capitale de l’ouest, le directeur des Ressources en eaux nous a affirmés que le projet de réalisation d’une nouvelle station d’épuration (STEP) dans la daïra d’Oued Tlélat, est en attente de financement de la part du ministère. L’étude du projet a été finalisée et nécessite une enveloppe financière de 3,5 milliards de dinars. La réalisation de ce projet qui date du quinquennal 2010-2014, est devenue une nécessité dans cette daïra qui enregistre une grande expansion urbanistique.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions prises par les pouvoirs publics pour la protection de la zone humide Oum Ghilaz et le développement de la métropole oranaise, ont nécessité une prise en charge urgente et particulière à accorder à l’assainissement et l’environnement.

Fethi Mohamed