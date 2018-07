<span style='text-decoration: underline;'>36 d’entre elles ont péri dans des réserves d’eau </span>:<br><span style='color:red;'>60 personnes mortes par noyade en 40 jours</span>

Selon un bilan rendu public samedi par les services de la Protection civile, soixante personnes sont mortes par noyade dans des plages et des réserves d’eau au niveau national depuis le 1er juin 2018.

«Depuis le 1er juin, le dispositif de surveillance des plages à enregistré la mort de 24 personnes par noyade dans 12 plages autorisées et dans 12 autres interdites à la baignade» précise-t-on. Durant la même période, 36 personnes sont décédées par noyade dans des réserves d’eau (4 dans des barrages, 6 dans des oueds, 14 dans des mares d’eau, 9 dans des retenues collinaires et 3 dans des bassins d’eau) précise la même source. A noter, que durant la même période de l’année écoulée, 36 personnes ont péri par noyade dont 21 noyades dans des plages interdites à la baignade, contre 28 décès enregistrés durant la même période de référence en 2016, selon un bilan rendu public par la Protection civile. Ainsi, le nombre de décès a, malheureusement, presque doublé.

Sur ce sujet très complexe, l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT), ne cesse d’organiser, depuis plusieurs années, des sorties de proximité pour «sensibiliser les citoyens sur les risques de la baignade dans les barrages en cette période d’été et de grandes chaleurs» et ce, à travers les différentes régions du pays. «Ces opérations sont lancées pour sensibiliser les jeunes sur les dangers que pourrait constituer la baignade dans les barrages, où plusieurs cas de noyade ont été signalés depuis le début de la période estivale» explique-t-on. Selon les différents communiqués de l’ANBT, ce travail de proximité fait partie d’un programme visant à sensibiliser les gens sur les risques de la baignade dans les barrages à travers le territoire national. «Ce programme porte essentiellement sur une campagne menée au niveau des médias avec des spots publicitaires mettant en garde contre ce genre de baignade» précise-t-on. Les différentes caravanes qu’organise l’ANBT, sillonnent tout le territoire national, notamment les villages situés près des barrages, afin de les sensibiliser sur ces risques.

Pour ce qui est des accidents de la circulation, le bilan de la Protection civile fait état de 30 morts et 96 blessés dans 31 accidents survenus au niveau national en trois jours, soit du 4 au 7 juillet. Les éléments de la Protection civile ont eu également à intervenir pour l’extinction de 58 incendies ayant causé des pertes estimées à 204 hectares de forêts, 723 ha de blé, 9 ha d’orge, 17 ha d’herbes sèche, 15 140 bottes de foins, 697 palmiers et 1 162 arbres fruitiers.

Alger: Noreddine Oumessaoud