<span style='text-decoration: underline;'>CNAS </span>:<br><span style='color:red;'>6000 cartes Chiffa prêtes pour être distribuées aux universitaires</span>

Dans le cadre du programme des activités de communication et d’information sur leur dispositif, les services de la Caisse des assurances, mènent une campagne de sensibilisation au profit des universitaires de la wilaya d’Oran.

A cet effet, des journées de sensibilisation, d’information, des conférences et des débats sont tenus depuis dimanche dans les différentes universités de la wilaya.

Cette manifestation se déroule sous le slogan suivant: «l’assurance sociale vous accompagne dans votre parcours universitaire». Ladite campagne a notamment débuté au niveau de l’université de Belgaid et se poursuit aujourd’hui au niveau du campus Taleb Mourad Selim ex-IGMO de l’université.

Les éléments qui chapotent cet événement, sensibilisent, informent, distribuent des dépliants d’information et répondent aux questions que posent les étudiants sur la couverture sociale. Dans le même cadre, lesdits services signalent, qu’il a été établi plus de 6000 cartes «Chiffa» qui sont prêtes pour être distribuées aux étudiants universitaires qui ont déposé leurs dossiers pour acquérir ladite carte.

Dans le même cadre, lesdits services signalent que cette manifestation a pour but, d’informer les étudiants et surtout les nouveaux inscrits à l’université, sur l’assurance sociale et l’importance de l’acquisition de la carte «Chiffa» et les étapes à suivre pour cela, procurer et en bénéficier.

Bekhaouda Samira