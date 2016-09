<span style='text-decoration: underline;'>Propriété intellectuelle</span> :<br><span style='color:red;'>6000 marques déposées en 2015</span>

6000 marques dont plus de 2000 étrangères sont déposées auprès de l’institut national algérien de la propriété industrielle (INAP), a indiqué hier, Abdelhafid Belmehdi, directeur dudit institut, en marge d’un séminaire sur les droits de la propriété intellectuelle et son impact sur le développement économique, organisé à l’hôtel El Aurassi à Alger.

S’agissant de l’année en cours, M. Belmehdi, a indiqué que pour les huit premiers mois de 2016 «plus de 3000 demandes d’enregistrement de marques ont été déposées, une dynamique qui suit l’évolution que connaît l’industrie nationale cette dernière période». Pour ce qui est de l’année 2014, le nombre de dépôts d’enregistrement de marque était près de 5000. «Cette évolution est un bon signe pour l’organisation de l’économie nationale» a précisé le responsable de l’INAP. Concernant le classement par secteurs d’activité, il y a notamment le cosmétique, la pharmaceutique et l’agroalimentaire qui viennent en tête. De son côté, Sami Bencheikh El-Hocine, directeur de l’Office national des droits d’auteurs et des droits voisins (ONDA), a indiqué, dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon, l’office a enregistré 197 affaires en justice durant l’année 2015. Il est à signaler que les experts algériens qui ont pris part à cette rencontre, auront l’occasion de bénéficier de l’expérience de lutte contre la contrefaçon des Américains, sachant que ce phénomène est très important dans différents secteurs intellectuel et industriel dans notre pays. Dans ce sillage, des formations seront organisées pour les cadres de l’Inapi et l’Onda aux Etats-Unis afin de perfectionner les connaissances de leur agent en la matière, a annoncé en marge de séminaire le directeur général de l’Onda. De son côté, l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Joan Polaschik, a souligné, lors de cette occasion, que «le gouvernement des Etats-Unis et l’Ambassade se sont associés au gouvernement algérien pour faire des droits d’auteur et la protection des brevets une priorité absolue pour encourager les secteurs industriels naissants en Algérie, qui incluent la fabrication de dispositifs médicaux et les pièces automobiles». Toutefois, l’ambassadrice a considéré que «la protection des droits de propriété intellectuelle est une partie essentielle du fonctionnement de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et les Etats-Unis sont très honorés d’appuyer les efforts de l’Algérie dans son processus d’adhésion à l’OMC». A noter que les deux ministres de l’industrie et des mines ainsi que celui de la culture étaient attendus, mais n’ont pas fait le déplacement à cette rencontre qui a été organisée sous l’égide conjoint de l’Office National des Droits d’Auteur et Droits Voisins (ONDA), l’Institut National Algérien de la Propriété Intellectuelle (INAPI), la Chambre américaine de Commerce à Alger (AmCham), le Bureau des Brevets et Marques Déposés des Etats-Unis (USPTO) et l’Ambassade des Etats-Unis à Alger. Précisons enfin que ce séminaire a été organisé par l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Algérie, en collaboration avec l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA), la Chambre du commerce américaine et l’INAPI. Lors de ce séminaire qui s’étale sur deux jours, plusieurs experts algériens et américains présenteront leurs expériences dans le domaine de la protection des droits intellectuels notamment dans le secteur pharmaceutique.

Samir Hamiche