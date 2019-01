<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>6060 logements distribués en 2018</span>

Les travaux de la réunion de clôture de la quatrième session de l’APW de Mostaganem pour 2018, tenue hier, ont révélé que durant l’année écoulée, six mille soixante logements dont deux mille soixante quinze aides à l’habitat rural et que seize mille quatre cents logements toutes formules confondues sont en cours de réalisation.

En matière de la Jeunesse et des Sports, cent stades de proximité avec gaon artificiel ont été réalisés durant 2018 dans la wilaya et cinquante autres sont prévus pour cette année. Pour ce qui est de l’apprivoisement en gaz naturel, six communes ont bénéficié de cette énergie en 2018 et dans deux autres communes l’opération de branchement de foyers se poursuit.

Ainsi, de 44% de couverture en gaz naturel en 2017, la wilaya est passée à 60%. Cinquante douars ont bénéficié l’année écoulée, de l’alimentation en eau potable. Le taux de couverture est de plus de 95%. Deux cent mille mètres cubes d’eau sont servis quotidiennement. L’installation des compteurs individuels se poursuit pour permettre à l’APC de dresser pour chaque foyer des douars une facture.

Ainsi, les APC n’auront plus à payer globalement les factures d’eau, d’ailleurs qu’elles ne peuvent pas honorer. Ces APC sont redevables de plus de cent milliards de centimes à l’ADE. La bretelle devant relier le port à l’autoroute Est-ouest sera achevée dans un mois. La trémie située à proximité de la gare routière, est fonctionnelle depuis décembre dernier.

Trois hôtels standing sont entrés en fonction en 2018. La centrale électronique de mille quatre cent cinquante mégawatts, accuse un taux d’avancement des travaux de 60%. Des espaces verts et sept espaces forêts de loisirs ont été réalisés l’année écoulée.

L’aménagement de l’Oued Aïn Sefra qui traverse sur cinq kilomètres la ville de Mostaganem, son milieu se poursuit. Des aménagements urbains ont été effectués et d’autres se poursuivent. La zone industrielle de Bordjias sur deux cents hectares, a subi des travaux d’aménagements. Et l’étude pour deux cents autres hectares est en cours. Aussi, des routes ont subi des travaux d’aménagement. Ainsi, durant l’année en cours, plusieurs projets touchant nombre de secteurs seront réalisés.