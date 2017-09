<span style='text-decoration: underline;'>Les Oranais négligent leur hygiène bucco-dentaire </span>:<br><span style='color:red;'>61% des enfants scolarisés souffrent de caries</span>

La carie dentaire est en phase de devenir un problème de santé publique dans les écoles. Les chiffres se suivent et se ressemblent: les inégalités sociales pèsent sur les dents et la bouche des enfants.

La prévalence de la carie dentaire en milieu scolaire, a atteint 61% à Oran, selon le chef de service de la Prévention de la direction de la Santé. Et contrairement à ce que pensent certains, la carie dentaire n’est pas une maladie bénigne, mais elle peut causer de graves complications de santé, à commencer par les troubles digestifs, les pathologies cardio-vasculaires, les rhumatismes, etc. Cette maladie ne concerne plus des enfants issus de milieux défavorisés, mais même les enfants de la «classe moyenne» souffrent de cette pathologie. La progression des pathologies bucco-dentaires, s’explique, par l’absence de la prévention, le manque de la prise en charge et surtout les coûts onéreux des soins dentaires.

La carie, qui détruit les tissus durs de la dent, reste la principale affection bucco-dentaire dans nos écoles. Les dents des enfants et adolescents sont plus vulnérables, surtout avec la présence d’autres facteurs de risque, et en particulier, une hygiène insuffisante, une alimentation très sucrée, et un recours aux soins insuffisants et souvent tardifs. Pour les dentistes, l’accent doit être mis sur la prévention à travers l’administration quotidienne de comprimés, de fluorure de sodium, aux élèves du cycle primaire, pour renforcer les dents. Les dentistes recommandent aussi, l’adoption de règles d’hygiène strictes. Il est à signaler, que la santé scolaire a bénéficié cette année, de seize nouveaux fauteuils dentaires pour le suivi et la prise en charge des affections bucco-dentaires.

H. Maalem