<span style='text-decoration: underline;'>Au large des côtes d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>61 harragas interceptés </span>

Les unités du groupement territorial des garde-côtes d’Oran ont mis en échec, au large des côtes oranaises, une tentative d’émigration clandestine de 61 personnes dont deux étrangers, lors de trois opérations distinctes, a-t-on appris lundi, auprès de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Le premier groupe formé de 21 personnes dont 6 femmes et 4 mineurs, se trouvant à bord d’une embarcation pneumatique, a été intercepté, lundi à 3 heures 30, à 8 miles, au nord de Cap Falcon (Aïn El Turck), a indiqué cette source.

Le second groupe, au nombre de 21 «harragas» dont deux femmes et cinq mineurs, a été intercepté également lundi, à 8 heures du matin, à 12 miles au nord de Kristel (Gdyel). Enfin, le troisième groupe, formé de 19 personnes dont une femme et de trois mineurs, a été arrêté, dans la matinée, à 8 miles, au nord du port d’Oran, a-t-on précisé de même source. Ces candidats à l’émigration clandestine ont été remis, après les procédures d’usage, à la Gendarmerie nationale pour être présentés ensuite à la justice, a-t-on indiqué.