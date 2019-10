<span style='text-decoration: underline;'>Tipaza</span>:<br><span style='color:red;'></span>

Les services de la Conservation des forêts de Tipaza envisagent de planter environ 1 million d’arbustes, tous types confondus, à travers toute la wilaya considérée comme forestière par «excellence», a indiqué, vendredi, le wali de Tipaza, Mohamed Bouchema.

Dans le cadre du Programme national de reboisement (PNR) à l’horizon 2021, dont le coup d’envoi a été donné dans la wilaya de Tipaza, depuis le barrage de Boukerdane, par le chef de l’exécutif, à l’occasion de la Journée nationale de l’arbre (25 octobre), une vaste opération de plantation de 2000 plants a été effectuée par des associations bénévoles activant dans le domaine de l’environnement. L’opération se poursuivra pour atteindre un (1) million d’arbustes sur l’ensemble du périmètre de la wilaya, qualifiée par le wali de forestière «par excellence», lequel a fait savoir que l’espace forestier représentait 30% de la superficie de la wilaya, indiquant que ces services accordaient une priorité absolue à ce plan. Les services de wilaya œuvrent, en coordination avec les secteurs concernés, à planter le total des arbustes, à l’instar des pins, sur une superficie de 697 hectares notamment au niveau des forêts ravagées par les feux.

Au total, 90.000 plants seront plantés même au niveau des zones urbaines, dans le but de redorer le blason des quartiers de cette wilaya, a indiqué le responsable de l’exécutif. A noter que ce programme, ayant pour objectif la plantation de 43 millions d’arbres à travers le territoire national, s’inscrit dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Selon le ministère, cela doit se traduire par «la transformation de terres dégradées et déboisées en écosystèmes résistants et multifonctionnels capables de contribuer au développement de l’économie locale et nationale». Il s’agira également de «séquestrer d’importantes quantités de carbone, de protéger les terres contre l’érosion hydrique et éolienne, de préserver la biodiversité et d’améliorer considérablement le cadre de vie des citoyens», affirme le ministère.