<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie (16es finale) </span>:<br><span style='color:red;'>62 blessés dont 45 policiers lors du match interrompu entre CR Village Moussa-MCA</span>

Soixante deux (62) personnes dont 45 policiers ont été blessées à Jijel, lors des incidents ayant émaillé le match CR Village Moussa- MC Alger pour le compte des 16es de finale de la Coupe d’Algérie de football disputé mardi, a appris mercredi l’APS auprès de la cellule de communication des services de la protection civile.

Ces personnes ont été blessées à divers degrés par des jets de pierre et de projectiles a précisé la chargée de communication de ce corps constitué, le lieutenant, Ahlem Boumala détaillant qu’un poste médical avancé (PMA) a été installé au stade Chahid Rouibeh Hocine, où s’est déroulé le match pour secourir les blessés. Pas moins de 63 éléments de la protection civile tous grades confondus, sept (7) ambulances dont deux médicalisées et quatre (4) camions anti incendie ont été mobilisés pour les opérations de secours qui ont duré plus de six heures, supervisées par le directeur local des services de la protection civile assure-t-on. Le match CR Village Moussa- MC Alger a été, une première fois interrompu pour 13 minutes à la suite de la blessure du milieu de terrain du MCA, Sofiane Bendebka, à la tête, puis pour 6 autres minutes, avant que l’arbitre ne décide de l’arrêter définitivement, dans le temps additionnel de la première mi-temps alors que les Mouloudéens menaient au score 3 à 0, en raison des débordements.