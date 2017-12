<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>63ème anniversaire de la mort de Bordji Amar chef de file des moudjahidine dans le Dahra</span>

Il y aura soixante trois ans demain, que tombait avec son neveu Kaddour, les armes à la main dans son douar natal des Ouled Kaddour dans la commune de Ouillis, actuellement Benabdelmalek Ramdane, au cours d’un échange de coups de feux avec des forces colonialistes. Pour l’histoire, Bordji Amar est né en 1923 audit douar.

Il a fréquenté l’école primaire jusqu’à l’obtention du certificat d’étude. Très jeune, il travaille la terre chez un colon. Ensuite, l’administration coloniale l’enrôle dans son armée pour effectuer le service militaire qu’il a accompli en Tunisie, dans la marine de guerre. A sa libération, Bordji Amar était bien aguerri et comprenait très bien le colonialisme français qui bafouait les règles de vie les plus élémentaires des Algériens. Ainsi, il adhère au Parti du peuple algérien (PPA) – MTLD (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques) et devient un militant très actif de la cause algérienne. Il gravit la hiérarchie et devenu chef du parti dans le Dahra mostaganémois.

Il parvient ainsi à faire adhérer dans le parti plus de trois cents militaires très bien structurés et encadrés. Au cours de l’été 1954, Bordji Amar reçoit Benabdelmalek Ramdane, membre des vingt deux, dépêché par le comité de ce groupe pour préparer le déclenchement de la guerre de libération nationale dans le Dahra mostaganémois.

Ainsi, les deux hommes renforcent la préparation des militants et aiguisent leur patriotisme et leur amour du sacrifice. Dans la nuit du trente et un au premier novembre 1954, les groupes de moudjahidine, passent à l’action, tuant vers vingt trois heures quarante cinq, un colon à Cassaigne (Sidi Ali) devant la brigade de gendarmerie. Il convient d’indiquer qu’un évènement imprévu à précipiter l’action avant l’heure prévue (zéro heure).

Dans les communes de Ouillis (Benabdelmalek Ramdane) et Bosquet (Hadjadj), des fermes de colons ont été incendiées, des lignes téléphoniques et électriques coupées. Des poteaux sciés, des transformateurs électriques sabotés. Et le vingt deux décembre 1954, Bordji Amar et son neveu Kaddour sont tués les armes à la main audit douar par les forces colonialistes au cours d’un échange de tirs de coups de feux. Quant à Benabdelmalek Ramdane, originaire de Constantine, il a été tué le quatre novembre 1954 les armes à la main, au champ d’honneur dans la forêt d’Ouled Larbi dans la commune de Lapasset (actuellement Hadjadj).

Charef.N