Les commerçants qui relèvent de la wilaya d’Oran, vont débuter officiellement l’opération des soldes d’hiver à partir du 18 du mois de janvier et s’étalera jusqu’au 28 février 2020. Cette action entre dans le cadre du programme annuel des activités commerciales et se déroule selon les normes réglementaires fixées par les services concernés.

Pour la réussite de ladite opération, les commerçants commencent les préparatifs pour afficher notamment le pourcentage de rabais dans les vitrines qu’ils ont décorées de guirlandes scintillantes et multicolores à l’occasion des fêtes de fin d’année et pour attirer l’attention et séduire les passants pour prendre la décision d’entrer et de voir la marchandise proposée à la vente.

C’est en effet, la période de l’année où ceux ou celles qui sont mordus du shopping à la recherche de bons prix et de bonnes affaires de faire leurs achats et c’est l’occasion pour ces marchands de faire le maximum et de saisir cette période des soldes pour convaincre les clients de choisir et d’acheter le plus d’articles possible pour essayer de vendre tous leurs produits soldés durant cette période spéciale de l’année qui semble propice pour les grands achats. Ainsi, les offres et les rabais varient selon les gammes et les catégories de choix des produits sélectionnés pour ladite opération.

C’est en effet, la course contre le temps pour tout vendre durant cette saison hivernale et les commerçants usent de tous les moyens en matière de flexibilité des prix entre autres des vêtements, des sous-vêtements, des manteaux, des vestes, des souliers. En effet, de grands efforts sont fournis par les vendeurs durant cette période de soldes tant attendue par les clients à la recherche des petits prix.

