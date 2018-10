<span style='text-decoration: underline;'>El Hassi </span>:<br><span style='color:red;'>65 kg de viande de volaille impropre à la consommation saisis</span>

Lors d’un service de police de la route sur le CW.45 reliant Aïn El Turck à Oran, au niveau de la localité dite «Coca-Cola», les gendarmes de la brigade de Yaghmouracen, ont interpellé dimanche dernier, une personne âgée de 25 ans qui transportait à bord d’un véhicule, 65 kg de viande de volaille impropre à la consommation. Avisé, M. le Procureur de la République près le tribunal d’Oran, a prescrit l’ouverture d’une enquête et la présentation du mis en cause devant le Parquet, après audition et remise de la marchandise saisie au parc zoologique d’Oran. Rappelons, qu’une autre quantité de viande de volaille, estimée à 224 kg impropre à la consommation, a été saisie lors d’une patrouille à la sortie Est de la commune de Misserghine. Deux personnes âgées de 20 et 25 ans qui transportaient la viande, ont été arrêtées et deux véhicules saisis lors de cette opération, rappelle-t-on.

Fériel.B