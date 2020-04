<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Chanegriha donne des instructions sur les dispositions préventives contre la propagation du coronavirus au sein de l’ANP</span>

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a donné, mardi lors de sa visite de travail et d’inspection à la 1ère Région militaire à Blida, une série d’orientations et d’instructions axées sur les dispositions préventives contre la propagation du coronavirus au sein des rangs de l’ANP et l’engagement des mesures nécessaires au maintien de la disponibilité des unités et des forces à leur «plus haut niveau».

Le général-major Chanegriha a, d’abord, présidé une réunion de travail avec le commandement et les cadres de la Région, les commandants des secteurs militaires et les responsables des différents services de sécurité, lors de laquelle il a suivi un exposé présenté par le commandant de la 1ère Région militaire, le général-major Ali Sidane, portant sur les différentes mesures prises, en exécution des instructions du Haut Commandement, afin de «contrer la propagation du nouveau Coronavirus, au sein du secteur de compétence, notamment dans la wilaya de Blida», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Après avoir suivi ensuite les présentations des commandants des Secteurs militaires et des différents services de sécurité, le général-major Chanegriha a donné «un ensemble d’orientations et d’instructions axées sur les dispositions préventives contre la propagation de cette épidémie au sein des rangs de l’Armée nationale populaire et l’engagement des mesures nécessaires au maintien de la disponibilité des unités et des forces à leur plus haut niveau». Au niveau du 52 Régiment médical à Bouira, le chef d’état-major de l’ANP par intérim «s’est enquis des derniers préparatifs et dispositifs entrepris par l’ensemble des composantes de ce Régiment, en prévision de toute éventuelle intervention à tout moment, en soutien au système de santé national dans cette circonstance sanitaire exceptionnelle, comme il a inspecté de près les différents équipements modernes et les moyens médicaux dont dispose ce Régiment, à l’instar de l’hôpital de campagne pouvant prendre en charge un nombre considérable de patients au cas où la situation le requiert». Le général-major Chanegriha a, également, visité le 12 Régiment de para-commandos, où «il a suivi un exposé présenté par le commandant du Régiment, portant sur les différentes activités inscrites dans le cadre du programme de préparation au combat au titre de l’année en cours». Il s’est rendu, par la suite, à la Place d’Armes où il a donné aux cadres et éléments du Régiment «des instructions et des orientations visant dans leur ensemble la prévention de la propagation de l’épidémie COVID-19 et la prise de toutes les mesures nécessaires, en insistant sur l’impératif de ne négliger ou abandonner aucune activité de préparation au combat et de préserver la disponibilité opérationnelle du Régiment, en sus de l’exécution des missions de combat assignées avec la même cadence, la même motivation et avec toute la rigueur». Au début de sa visite au siège de la 1ère Région militaire, le général-major Chanegriha s’est recueilli à la mémoire du chahid M’hamed Bouguerra, Commandant de la Wilaya 4 historique, où il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire et celle des chouhadas, ajoute le communiqué du MDN.