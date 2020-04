<span style='text-decoration: underline;'>LE MINISTRE DJERIDENE L’A ANNONCÉ HIER</span>:<br><span style='color:red;'>Création prochaine d’un fonds de soutien à l’investissement des PME</span>

Le ministère de la Micro-entreprise, des Startups et de l’Économie de la connaissance prévoit la création prochaine d’un fonds de soutien à l’investissement.

En effet, cette annonce a été faite hier à Alger par Yacine Djeridene, ministère de la Micro-entreprise, des Startups et de l’Économie de la connaissance, précisant que ce projet sera créé en coopération avec les banques nationales. L’objectif selon le ministre qui intervenait lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale Chaine 1, est de créer et de structurer l’écosystème des micro-entreprises, indiquant que ce fonds inclut les industries agricoles et manufacturières. Abordant l’apport des entreprises dans la lutte contre la propagation du coronavirus, l’hôte de la Radio nationale a confirmé que son secteur a accompagné les efforts du gouvernement face à la pandémie du coronavirus en fabriquant du matériel de prévention et de désinfection, soulignant que son département ministériel se prépare pour la phase post-épidémique. Il dira en outre, que son secteur avait suivi le rythme de l’épidémie depuis le début en contribuant à la fabrication de respirateurs artificiels et la numérisation des magasins d’alimentation. Le ministre a rappelé les mesures prises par le Gouvernement pour soutenir l’activité des entreprises. Il s’agit, rappelons-le, de la suspension de l’application des pénalités de retard sur les entreprises, afin d’atténuer les effets des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie de Covid-19 sur l’outil national de réalisation. Selon l’instruction du Premier ministre transmise aux membres du Gouvernement ainsi qu’aux walis, l’évolution de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et les effets induits par les mesures de prévention et de lutte contre cette épidémie, ont «impacté négativement» l’outil national de réalisation. Ainsi d’amortir les conséquences financières de cette crise sur les entreprises publiques et privées de réalisation et sur l’emploi, le ministre des Finances est chargé de dégager et de notifier, sous le sceau de l’urgence, aux différents maîtres d’ouvrages, les crédits de paiement et les réévaluations nécessaires au paiement des créances détenues par ces entreprises au titre de la commande publique, précise l’instruction. Le ministère de Travail de son côté, a instruit ses agence (CASNOS et CNAS) pour retarder le paiement de leurs impôts. Le ministre prévoit dans ce sens, un changement dans le modèle de consommation et de transactions commerciales, dès la fin de cette période de Covid-19. D’ailleurs, indique-t-il, ses services commenceront à établir une plate-forme pour la collecte de données concernant toutes les entreprises en relation avec la numérisation de l’administration afin d’atteindre l’objectif du « zéro papier ».

Noreddine Oumessaoud