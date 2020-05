<span style='text-decoration: underline;'>NON RESPECT DES MESURES DE CONFINEMENT</span>:<br><span style='color:red;'>2014 individus interpellés, 107 véhicules et 78 motos mis en fourrière en 12 jours</span>

NON RESPECT DES MESURES DE CONFINEMENT : 2014 individus interpellés, 107 véhicules et 78 motos mis en fourrière en 12 jours

Dans le cadre du renforcement des mesures de prévention contre le Covid-19, pas moins de 2014 individus ont été interpellés par les services de la police d’Oran à travers le territoire de la wilaya durant les premiers douze jours du mois sacré de Ramadhan pour le non respect du confinement dont les horaires sont fixés de 17h jusqu’à 7h le lendemain, a indiqué hier le chef de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

A cet effet, 107 voitures et 78 motos ont été mises en fourrière pour délit de violation de mesures du confinement, mises en place pour la lutte contre la propagation du Covid-19, ajoute la même source. Signalons que pour veiller au respect des mesures de confinement, des barrages fixes sont dressés au niveau des entrées et sorties de la ville, au niveau des ronds points aussi. Des véhicules de police sillonnent les quartiers avant et après la rupture du jeûne, pour inciter les gens à respecter ces mesures au risque d’être interpellés. Rappelons qu’un dispositif de 4000 policiers a été mis en place par la sûreté d’Oran à l’occasion du mois sacré de Ramadhan afin de renforcer la sécurité et faire appliquer les mesures de confinement, a conclu le chef de la cellule de communication de la sûreté d’Oran.

Fériel.B