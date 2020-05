<span style='text-decoration: underline;'>Association Amel Oua Tadamoune et réseau MARAM </span>:<br><span style='color:red;'></span>

150 repas servis quotidiennementLe réseau Maram, comprenant une union active d’une quinzaine d’associations que préside monsieur Bouabdellah Benmessaoud, a pour but la formation et l’accompagnement et le développement, a été créé en octobre 2019.

Et pour ce mois de Ramadhan, la principale activité servir des repas chauds aux urgences des hôpitaux et personnel médical et malades et nécessiteux. Bien sûr, il y a eu entre autres, une campagne de collecte de sang où plus de deux cents pochettes ont été collectées. La distribution de trousseaux de vêtemenst pour la fête de l’Aïd a été organisée en faveur des enfants nécessiteux, ainsi, plusieurs responsables d’association faisaient partie du réseau Maram, sont présents pour préparer les repas complets du Ramadhan dont les association «Ousra », Sounou hirondelles», «Chabab wahran», «Mouttakafine» «Hatta», Ousra Saahida» et bien sûr, Amel Oua Tadamoune de madame Kouaki qui est toujours présente et qui a mis le centre de l’enfance en détresse, au service du réseau Maram où sont préparés les repas. Madame Kouaki Houaria et monsieur Bouabdella Benmessaoud sont omniprésents où rien n’est oublié pour offrir un excellent repas de Ramadhan, de même que madame Kouaki a préparé un repas spécial de Leilat El Kadr où figure «Tadjine Rougague, pour les villes pensionnaires du centre de Saint Hubert, ainsi le centre d’accueil de l’enfant en détresse qui va être bientôt ouvert, connait actuellement une grande activité dans ses cuisines pour la préparation des repas chauds de Ramadhan qui sont acheminés à l’heure du f’tour aux intéressés. Monsieur Bouaballah Benmessouad et madame Kouaki, profitent de cette occasion pour remercier les fidèles donateurs et les responsables du marché de légumes du gros de Ain El Kerma. Et par ces gestes de solidarité, les algériens sont unis et démontrent à chaque fois, leur solidarité envers leur compatriotes dans le besoin en général, en ce mois de Ramadhan Moubarek et de «Zaket».

Adda.B