<span style='text-decoration: underline;'>Inscriptions universitaires</span>:<br><span style='color:red;'>69,51% des nouveaux bacheliers ont obtenu une réponse favorable à leur premier choix</span>

Le taux de réponses favorables aux demandes de choix de filières effectuées par les nouveaux bacheliers lors des préinscriptions a atteint 69,51%.

Un grand nombre de bacheliers ont vu leurs premiers choix d’affectation effectués lors des préinscriptions confirmés.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a avancé hier le chiffre de 69,51% de réponses favorables aux demandes de choix. « Plus de 69% des nouveaux bacheliers ont obtenu une réponse favorable à leur premier choix mentionné lors des préinscriptions effectuées en mois de juillet dernier», a indiqué la même source.

Le département ministériel de Tahar Hadjar a fait savoir que la répartition des affectations a été rendu facile grâce à la plateforme consacrée aux préinscriptions et ouverte dans la matinée pour que les nouveaux bacheliers puissent y accéder pour vérifier le résultat de leurs affectations.

Il convient de signaler toutefois que les préinscriptions n’ont pas fait que des heureux puisque 31 % de nouveaux bacheliers ont vu leur premier choix dérouté. A cet effet, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a rappelé que dans le cas de rejet du choix, l’étudiant a le droit de s’inscrire de nouveau tout en disposant de quatre autres choix, étant donné que la phase des recours a été annulée, précise-t-on. Il y a lieu de rappeler que la deuxième étape des préinscriptions, de concours et d’entretiens pour les filières concernées aura lieu entre le 08 et le 12 août courant.

A ce propos, les étudiants ayant été orientés vers le domaine science et technologie (ST) doivent déposer un certificat médical au niveau de l’établissement d’accueil et passer un entretien.

«Il s’agit des écoles supérieures d’enseignement, instituts de sciences et technologies appliquées, quelques cycles licence et licence en imamat (prédication). Les cas d’échec aux concours et entretiens ainsi que les demandes de réorientation seront traités entre les 13 et 16 août», précise la même source.

Dans un autre sillage, le ministère l’Enseignement supérieur a fait savoir que la plateforme consacrée à l’hébergement sera ouverte du 08 au 15 août, tandis que les inscriptions définitives et le dépôt des dossiers des œuvres universitaires auront lieu entre les 02 et 06 septembre. La phase de traitement des cas exceptionnels par les établissements de l’enseignement supérieur et de réouverture des plateformes consacrées à l’hébergement, la bourse et le transport est programmée entre le 02 et le 16 septembre, dernier délai des inscriptions définitives au titre de l’année universitaire 2018-2019.

Il est à rappeler enfin que le nombre global d’élèves qui ont passé l’examen du baccalauréat était de 709.448 dont 40% de candidats libres.

