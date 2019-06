<span style='text-decoration: underline;'>Du 25 au 28 juin </span>:<br><span style='color:red;'>6ème édition du festival national scolaire des clubs de l’environnement</span>

Dans le cadre du programme des manifestations qu’abrite la wilaya d’Oran pour la préservation de l’environnement, le festival national scolaire des clubs de l’environnement se tiendra du 25 au 28 du mois courant. Cet événement qui est à sa sixième édition verra la participation des clubs de l’environnement qui relèvent des établissements scolaires des différentes wilayas du pays. Cette manifestation va permettre aux représentants des dits clubs de présenter le bilan de leurs activités en matière de protection de l’environnement et de faire connaitre les nouveautés dans le secteur des clubs verts.

Dans le même cadre, il a été signalé que ce genre de rencontre va également permettre aux participants de se retrouver dans un même espace pour échanger les expériences dans le domaine de l’environnement et d’inculquer notamment la culture de la protection de l’environnement dans le milieu scolaire et de débattre plusieurs points importants sur la protection de l’environnement et son importance , d’apprendre aux élèves de préserver l’environnement en adoptant des gestes verts en créant des petits espaces verts chez eux dans leur jardin ou dans leur balcon et de bien les entretenir.