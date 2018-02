<span style='text-decoration: underline;'>Attirance et popularité</span>:<br><span style='color:red;'>6ème édition du Salon du mariage d’Oran «Mabrouk»</span>

Le Salon du mariage d’Oran “Mabrouk’’ qui est dans sa 6ème édition, connu de plus en plus de popularité dans l’offre et la demande pour un mariage bien organisé et la première édition du Salon du mariage a été organisée en février 2013 par une jeune oranaise Benbakhti Yasmine qui s’est lancée dans ce domaine très réservé aux Algérois bien rodés.

Mais la jeune oranaise a monté sa petite entreprise l’agence YB. Marketing et ainsi depuis 2013, ce Salon revient au CCO avec plus d’exposants, plus d’idées et de nouveautés et c’est un plus pour la ville d’Oran qui a tant besoin d’activités culturelle et économique. A la rue des milliers de visiteurs, dominés par la junte féminine, ce Salon connaît déjà un succès où le nombre d’exposants a doublé et regroupe en trois thèmes: 1- le trousseau des mariés, Habillement traditionnel-Femme-homme et enfants, bijoux et accessoires, institut de beauté, produit cosmétique. 2- la cérémonie du mariage, Hôtels et salles de fêtes, traiteurs, confiserie et produits agroalimentaire, animation artistique et musicale, couverture audiovisuelle, agences de voyages 3- la vie à deux; meubles et décorations, linge de maison, literie, cuisines, vaisselle, électroménager et appareillage cuisine, cadeaux de mariage.

Ainsi, les futurs mariés trouveront tous les accessoires et pourront se faire une idée et faire leur devis joindre l’utile à l’agréable. Pendant toute la durée du Salon, le côté culturel n’a pas été oublié et en plus des défilés de modes, un programme d’animation musique-humour et danse, des shows exposants (démonstration produit et bien sûr la tombola du Salon des mariés où les visiteurs chanceux pourront remporter des cadeaux.

Mais on a constaté que le Salon est dominé par la gent féminine qui semble s’intéresser à tous les produits exposés bien sûr sans oublier la photographe célèbre et populaire Khalidou Benyoucet, spécialiste des mariages qui occupe également un stand et couvre l’événement pour l’agence Y.B Marketing.

L’organisatrice a acquis une expérience où chaque édition semble être améliorée où l’avis des visiteurs et exposants est pris en considération et la belle organisatrice, déclare que la critique nous aide à consolider notre expérience et ainsi optimiser notre savoir-faire d’organisateur.