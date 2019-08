<span style='text-decoration: underline;'>Noyades </span>:<br><span style='color:red;'>7 décès en 48 heures</span>

Sept personnes sont décédées par noyade durant les dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, selon un bilan de la Protection civile rendu public hier.

En détaillant, 7 personnes sont décédées par noyade au cours des dernières 48 heures dans des plages de 4 wilayas côtières, dont 3 interdites à la baignade, selon le dernier bilan des services de la Protection civile.

Dans le détail, 2 personnes se sont noyées en mer à Oran dans 2 plages autorisées à la baignade, Madagh et Grande plage, mais hors horaires de surveillance. Deux autres personnes sont décédées par noyade dans la wilaya d’Ain Temouchent: un à la plage Rechgoun, autorisée à la baignade, l’autre à la plage dite Ingliz, interdite à la baignade. Deux autres victimes ont été repêchées par les secours de la Protection civile dans la wilaya de Bejaia: une personne est décédée noyée à la plage de Tamlaht, interdite à la baignade, et une deuxième à la plage Taghzouyth, autorisée à la baignade. Enfin, à Chlef, une personne s’est noyée à la plage Terzghenia, interdite à la baignade.

Ainsi, en 85 jours, plus de 180 personnes se sont noyées en mer, dans des retenues d’eau et autres, soit plus de deux morts par jour. Et dire qu’il reste encore un mois avant la clôture officielle de la saison estivale, dont la fin d’août, connu pour sa grande affluence, et, par ricochet, le risque des noyades sera plus élevé.

En dépit des campagnes de sensibilisation et les dispositifs de prévention mis en place par les autorités concernées, notamment en cette saison estivale, les noyades continuent d’endeuiller les familles.

Noreddine Oumessaoud