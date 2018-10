<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>7 décès et 34 blessés au CO et incendies de gaz en moins d’un mois</span>

7 décès et 34 blessés au CO et incendies de gaz en moins d’un mois

La Direction de distribution de l’électricité et du gaz (SDO) de Sidi Bel-Abbès, organise des portes ouvertes au niveau de ses trois agences commerciales. Dimanche passé, ce fut l’agence du boulevard de la Macta qui a abrité le coup d’envoi de cette opération lancée et basée sur la sensibilisation au profit du large public.

Des spécialistes et responsables de la cellule de communication auprès de la SDO-SBA, ainsi que des représentants de la Protection civile, se sont mobilisés pour présenter d’amples explications sur le danger que peuvent engendrer la mauvaise utilisation des chauffages à gaz notamment l’oxyde de carbone, surtout à l’approche de la saison froide et les modalités de réduire la consommation de l’énergie électrique. Hier, c’était au tour des habitants de Ben Badis pour se rendre au niveau de leurs agences commerciales et enfin, à l’agence SDO du quartier Sidi Djillali du chef-lieu dimanche prochain.

Pour sa part, et en marge de cette campagne de sensibilisation, la Direction de la protection civile a programmé huit journées de sensibilisation dès ce dimanche au niveau du Centre national de formation professionnelle de Sidi Lahcen, puis au CEM Belbachir Cheikh de Sidi Bel-Abbès le cinq novembre prochain, le 12-11 à l’IFGP Aliaoui Kheira de Bouazza Gharbi (SBA), l’école Colonel Lotfi de Gambetta le 18, le CEM Ibn Zeïdoune le 26, l’école Benali Bekhaled le 3 décembre, et enfin, le 10. Concernant les statistiques des accidents dus à l’asphyxie à l’oxyde de carbone, la protection civile recense 34 blessés (13 hommes, 10 femmes et 11 enfants) dans 17 interventions à l’asphyxie au monoxyde de carbone depuis le 30 septembre dernier.

Mais, surtout, sept morts (4 femmes, 2 hommes et un enfant) en moins d’un mois dont l’incendie qui a carbonisé trois femmes et un homme d’une même famille à Sidi Djillali. En 2017, il y a eu 25 interventions des sapeurs pompiers tout en déplorant une femme morte au CO et 25 asphyxies (11 enfants, 7 femmes et 7 hommes), tandis qu’en 2016, il n’y a eu aucun décès mais huit asphyxiés qui ont reçu les premiers soins.

M.Bekkar