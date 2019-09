<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>7 écoles, 1 CEM et 2 lycées inaugurés ce mercredi</span>

C’est aujourd’hui lundi que le staff enseignant reprend son travail à travers les 454 établissements scolaires de la wilaya de Sidi Bel Abbés.

Ce sont donc 7.888 enseignants des trois cycles qui retournent des vacances d’été avant leurs élèves qui seront au nombre de 166.167 élèves des trois paliers, attendus pour ce mercredi.

A ce titre, la wilaya de Sidi Bel Abbés bénéficia de dix nouveaux établissements scolaires, répartis comme suit : sept écoles primaires dont deux à Bel Abbés (route Téssala et Bosquet), deux à Tlmouni, une à Taoudmout, une autre à Hassi Dahou, et une école à Sidi Ali Ben Youb. Ce qui mène à dire que le nombre des écoles primaires sera de 298. Pour le cycle moyen, on compte un nouveau collège au quartier Boumlik pour accueillir les élèves de la nouvelle cité de logements sociaux, et atteindre 105 CEM à travers toute la wilaya.

Dans le cycle secondaire, deux nouveaux lycées ouvriront leurs portes pour l’année scolaire 2019-2020 puisqu’il s’agit d’un à Sidi Lahcen et un autre à Tilmouni à cause des deux nouveaux sites AADL érigés dans ces deux communes.

Ce qui va signifier que le nombre des lycées sera de 51. Pour sa part, la wilaya a prit sa responsabilité pour la réhabilitation de 250 écoles primaires dont 82 prêtes pour cette rentrée scolaire. Dans sa récente inspection de certains écoles, le wali Sassi a été très en colère quand au retard signalé dans les travaux de certains entrepreneurs, surtout pour les écoles des quartiers Graba et La Bremer. A savoir qu’un nombre de 689.738 nouveaux manuels scolaires ont été distribués dans les 454 établissements scolaires, dont 196 disposent de cantines pour des repas qui seront servis aux 63.000 écoliers, ainsi que 10.600 trousseaux qui seront distribués aux nécessiteux. Enfin, signalons que 40.000 élèves nécessiteux bénéficieront de la prime de trois mille dinars répartis entre les 21.882 nécessiteux du primaire, 14.173 du moyen et 3.945 du secondaire.

Ce chiffre de 40.000 nécessiteux n’a malheureusement pas bougé depuis une vingtaine d’année alors que SBA a connu une hausse considérable de sa population.

M. Bekkar