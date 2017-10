<span style='text-decoration: underline;'>Dispositif de l’ANDI</span>:<br><span style='color:red;'>7 investisseurs bénéficient du soutien pour le montage de projets touristiques à Tindouf</span>

Sept (7) investisseurs ont bénéficié du soutien prévu par l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) pour le montage de projets touristiques, a-t-on appris mardi du guichet unique de cet organisme.

Ces investisseurs se sont vus accorder, dans le cadre de la promotion de l’investissement touristique dans cette wilaya de l’extrême Sud-ouest, des assiettes foncières pour la réalisation de structures touristiques, dont des hôtels et des complexes touristiques, a précisé le président du guichet unique, Khaled Bouam.

Le secteur du tourisme suscite de plus en plus d’intérêt des promoteurs locaux eu égard aux nouvelles opportunités d’investissement offertes, notamment en matière de structures d’accueil, dans la région.

La wilaya de Tindouf a bénéficié d’une série de projets touristiques, dont certains sont en cours de réalisation et d’autres en voie de lancement, en plus de la mise en service de trois agences de voyages, une activité jusque là inexistante dans la wilaya, ainsi que le dépôt de cinq nouvelles demandes dans ce domaine, a indiqué de son coté l’inspecteur du secteur du tourisme et de l’artisanat, Rabah Abdallah.