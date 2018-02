<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>7 morts et 11 blessés en 48 heures</span>

7 morts et 11 blessés en 48 heures

Sept (7) personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont été blessées dans 6 accidents de la circulation, survenus au cours des dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, indique samedi un bilan des services de la Protection civile.

La wilaya de Tamanrasset déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 3 personnes, alors qu’une (1) autre a été blessée, suite au renversement d’un véhicule léger, survenu dans la commune d’Abalessa. Par ailleurs et durant la même période, 4 personnes ont perdu la vie, asphyxiées, suite à l’inhalation de monoxyde de carbone émanant du chauffage à l’intérieur d’une habitation, dans la commune de Sidi Bel Abbes. Les secours de la protection civile sont, en outre, intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 27 personnes incommodées par une fuite de monoxyde de carbone émanant d’appareils de chauffage dans leurs domiciles dans plusieurs wilayas. Les secours de la protection civile sont, également intervenus, pour l’extinction de 11 incendies urbains et divers dans plusieurs wilayas, causant le décès d’une (1) personnes, suite à un incendie qui s’est déclaré dans un chalet de gardiennage, dans la wilaya de Skikda.