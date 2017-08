<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation </span>:<br><span style='color:red;'>7 morts et 47 blessés sur nos routes ce vendredi</span>

Durant la journée du vendredi 4 août, pas moins de sept personnes ont été tuées et 47 autres blessées lors de 18 accidents de la circulation routière dont 6 mortels et 12 corporels, ont été constatés par les unités de la Gendarmerie Nationale à travers 14 wilayas du pays.

Ces accidents ont causé des dégâts matériels importants aussi à 31 moyens de locomotion impliqués.

L’accident le plus grave a été celui enregistré sur la route reliant Jijel et El-Miliaire. En effet, suite à l’excès de vitesse, le conducteur d’un véhicule se dirigeant d’El-Milia vers Jijel, a perdu le contrôle de son moyen de locomotion qui est entré en collision avec un camion venant en sens inverse.

Cet accident a occasionné le décès de deux occupants des deux moyens de transport et des blessures diverses à sept autres qui ont été évacués sur l’hôpital d’El-Milia où sont également déposés les corps des défunts. Des enquêtes sont ouvertes par les éléments de la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances de ces drames.