<span style='text-decoration: underline;'>Boudiaf salue l’effort national en production du médicament </span>:<br><span style='color:red;'>70% des besoins du marché local couvert fin 2017</span>

Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, s’est déplacé jeudi à Oran pour l’inauguration de la première unité de production d’antibiotiques algérienne appartenant à la société de pharmacie SOPHAL située dans la zone d’activité de Hassi Ben Okba à 15 km de la sortie Est d’Oran.

© OT / Lazreg





La nouveauté réside, selon les dirigeants du laboratoire, dans le fait qu’il s’agit d’un nouveau type d’antibiotiques, les céphalosporines. Une première en Algérie puisque ce type d’antibiotique à large spectre, couvre un plus grand nombre de maladies que les antibiotiques classiques de type pénicilline. S’il existe déjà sous sa forme «comprimés» depuis deux ans déjà, c’était la première fois qu’un laboratoire national local produit ce genre sous une forme injectable. Sophal, existe depuis 1994, produit quelque 90 produits et possède 5 unités de production.

Sa filiale, Diphaco, s’occupe de la distribution, lui assurant une couverture totale du territoire national. L’investissement consenti, est de l’ordre de 1,63 milliard de dinars dont 450 millions sur fonds propres pour 120 postes d’emplois nouvellement créés atteignant ainsi un personnel de 420 salariés. Sophal, spécialisée dans la production de médicaments génériques en Algérie, et qui couvre 50% du marché algérien, ambitionne de couvrir entièrement les besoins nationaux en antibiotiques céphalosporines en 2019 et de se déployer à l’international en exportant vers les pays africains. A ce propos, Boudiaf dira à la presse que c’est la décision d’interdire l’importation des médicaments fabriqués localement qui s’est révélée être une motivation pour les industriels locaux, soulignant que la liste dont l’importation qui n’est plus tolérée, a atteint 358 médicaments et que certains produits pharmaceutiques et matériels médicaux fabriqués en Algérie, sont déjà exportés vers onze pays africains mais aussi vers la France, le Japon et l’Allemagne. Il mettra en exergue les efforts de l’Etat en ce qui concerne l’encouragement de la production nationale qui ne dépassait pas 5% il y a quelques années et qui couvre au jour d’aujourd’hui 60% des besoins locaux en médicaments. Nous atteindrons les 70% à la fin de cette année a-t-il encore ajouté. La visite de Boudiaf à Oran, lui a permis d’inspecter les travaux de réalisation des projets de l’institut du Cancer et de l’hôpital des grands brûlés qui connaissent un rythme très lent en raison, nous dit-on, de la restriction budgétaire. L’hôpital régional de la sûreté nationale, inauguré le 23 juillet 2016 par le ministre de l’Intérieur a, lui aussi, fait l’objet d’une visite et il faut dire qu’il est venu soulager les structures existantes à Oran et des douze wilayas de l’ouest algérien. De l’aveu même, des malades relevant du secteur de la police que nous avons rencontrés sur place, une grande satisfaction en est ressentie rehaussée par la qualité des prestations prodiguées.

Hakim Ghali