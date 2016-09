<span style='text-decoration: underline;'>Oran | Cités AADL</span> :<br><span style='color:red;'>70% des pannes d’ascenseurs sont dus à des actes de sabotage</span>

C’est ce qu’a déclaré le directeur général de l’AADL, Mohamed Tarek Belaribi en réponse à une question d’Ouest Tribune sur ces pannes récurrentes et répétitives qui pénalisent des malades, des retraités et des fonctionnaires qui se «tapent» onze, douze étages et parfois beaucoup plus.

Nous avons été sollicités, la veille de l’arrivée du directeur général en visite à Oran pour le cas du bloc 27 de la cité AADL-Pépinière qui souffre de ce problème depuis maintenant deux mois, on y voit même une banderole affichée devant l’immeuble en question. La réponse du responsable a été, quelque peu, évasive car, affirmé que la cause des pannes est due au sabotage, on comprend mal comment les habitants des blocs concernés peuvent «scier la branche sur laquelle ils sont assis» et saboter sciemment leur seul moyen de transport vers les étages supérieurs ? En plus, a-t-il dit que le nouveau mode de gestion c’est-à-dire que le précédent a failli à sa mission, reposera sur les entreprises issues du dispositif de l’emploi de jeunes qui ne disposent d’expérience en la matière puisqu’ils débutent dans le métier. Et comment réussiront-ils là où ont échoué les sociétés de fabrication d’ascenseurs à travers leur service maintenance ?

La question reste posée.

La bonne nouvelle de cette visite jeudi, étant la livraison de 3000 unités du programme des 9000 à la fin de l’année et qui bouclera définitivement l’ancien programme dit AADL 2001 dont les bénéficiaires ont enduré le calvaire pendant quinze longues années. Mais, il reste que les structures d’accompagnement vont certainement faire défaut malgré l’insistance du wali Zaalane conscient qu’on ne peut livrer une cité sans commodités. D’où son forcing, car, il n’arrête pas d’exhorter ses directeurs d’exécutif et les responsables de divers services publics pour être au rendez-vous.

Hakim Ghali