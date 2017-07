<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>71 hectares de végétations partis en fumée</span>

La Direction de la conservation des forêts de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, fait état d’un net recul des feux de forêts en ce début d’été en comparaison avec les précédentes années.

Depuis donc le début du mois de juin dernier, on a enregistré un total de 21 feux qui se sont déclenchés surtout, dans les régions du sud de la wilaya, tels au niveau des forêts de Merine, Oued Sebaâ, Dhaya et Ain Aden à l’est de la wilaya. Sur les vingt et un feux, cinq se sont déclarés le mois de juin passé, tandis que les seize autres ont eu lieu dans cette première quinzaine de juillet en cours, à cause surtout de la forte canicule qui a sévi sur la région de la Mekerra, avec un thermomètre dépassant souvent les 48 degrés. Ce qui a donc provoqué un total de 71 hectares de forêts alfa et d’autres végétations partis en fumée.

Le dévouement des sapeurs pompiers, et ceux de la Conservation des forêts, a permis une nette baisse de pertes de végétations cette année durant la période d’un mois et demi de la saison estivale. Les données font état de 22 foyers de feux déclarés durant les deux mois de juin et juillet 2013, détruisant ainsi plus de 176 hectares contre les 43 foyers en 2014 faisant 2.068 hectares de végétations incendiées, puis, en 2015, on cite les 83 départs de feux causant plus de 1.830 hectares brûlés.

Pour l’année précédente de 2016, il y a eu 44 feux détruisant près de 728 hectares et les 21 feux cette année avec les 71 hectares de forêts alfa, bottes de foin et broussailles brûlés.

M.Bekkar