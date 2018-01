<span style='text-decoration: underline;'>Gare ferroviaire de Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>73.075 voyageurs en 2017 à l’aller seulement</span>

Le train de voyageurs assurant la ligne ferroviaire Mostaganem-Mohamadia, remis en marche au mois de mai 2016 après un arrêt de plus de vingt ans, attire de plus en plus de voyageurs, surtout depuis l’augmentation des prix de transports par taxis et bus, intervenue il y a une vingtaine de jours. Le voyage Mostaganem–Mohamadia, plus de quarante kilomètres, coûte cinquante dinars pour une personne et Mostaganem-Mazagran–Hassi Maméche-Ain Nouissy, le voyageur ne paie que vingt dinars. Un prix en deça que celui fixé pour le transport en taxi et en bus. Durant l’année 2017, le guichet de la gare de Mostaganem a enregistré soixante treize mille soixante quinze voyageurs.

Les guichets des gares de Mohamadia et des autres localités, ont enregistré ensemble beaucoup plus de voyageurs selon des responsables de la société nationale des transports ferroviaires. Ces responsables nous ont avancés que probablement au mois de mars prochain, une entreprise procédera aux travaux d’entretiens des soixante sept kilomètres de lignes ferroviaires (Mostaganem-Mohamadia «45km» gare-port (cinq kilomètres» Fornaka–Marsa Hadjadj». Indiquons, que la gare de Mostaganem, construite en 1870, a été restaurée en 2017.

Charef.N