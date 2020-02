<span style='text-decoration: underline;'>Lutte | Championnat d’Afrique</span>:<br><span style='color:red;'>75 médailles dont 22 en or, 2ème place par équipe pour l’Algérie</span>

Les sélections algériennes des luttes associées, avec une moisson de 75 médailles (22 or, 30 argent et 23 en bronze), ont décroché la deuxième place par équipe, dimanche à l’issue de la sixième et dernière journée des championnats d’Afrique cadets, juniors, seniors et féminine, organisés du 4 au 9 février à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger.

La sixième et dernière journée a permis à l’Algérie de terminer ce rendez-vous africain en apothéose, grâce à la prestation des athlètes de la lutte libre (seniors) qui ont raflé neuf médailles (3 or, 2 argent et 4 en bronze). Les médailles d’or algériennes ont été l’£uvre de Kharbache Abdelhak (57 kg), Abdelghani Benatallah (61 kg) et Mohamed Fardj (62 kg), alors que les médailles d’argent ont été décrochées par Ishak Boukhors (74 kg) et Djahid Berrahal (125 kg). Amar Laissaoui (65 kg), Ibrahim Mokhtari (70 kg), Mohamed Boudraa (79 kg) et Fateh Benferdjellah (86 kg) ont décroché le bronze. Les sélections algériennes avaient débuté le rendez-vous africain d’Alger avec les épreuves des cadets qui ont été sacrés en lutte gréco-romaine avec neuf médailles (3 or, 2 argent et 4 en bronze), devançant au classement général leurs homologues égyptiens et tunisiens. En lutte libre, les Algériens ont terminé à la 2e place avec huit médailles (1 or, 4 argent et 3 en bronze), derrière l’Egypte qui ont dominé les finales avec huit médailles d’or. Les cadettes algériennes ont également pris la première place par équipe à la surprise générale, en décrochant dix médailles (3 or, 5 en argent et 2 en bronze), devant les Tunisiennes avec neuf médailles et les Egyptiennes (5 médailles). Chez les juniors, l’Algérie a décroché la 2e place par équipe en lutte libre (10 médailles dont 2 en or) et en lutte gréco-romaine (neuf médailles dont 4 en or), alors que les filles ont terminé à la 3e place avec un total de huit médailles (4 en argent et 4 en bronze). Les seniors de la lutte gréco-romaine héroïques Les moments forts de ce rendez-vous de la lutte africaine ont été marqués par les Algériens de la gréco-romaine qui ont fait vibrer le public de La Coupole du complexe olympique, venu nombreux assister aux finales. Devant des adversaires égyptiens très redoutables dans ce style, les coéquipiers de Sid Azara Bachir ont répondu présent, en allant chercher avec brio la première place par équipe avec un total de dix médailles (6 or, 2 argent et 2 en bronze). Les six médailles d’or algériennes ont été décrochées par Abdelkrim Fergat (55 kg), Abdeljebbar Djebbari (63 kg), Abdelkrim Ouakali (77 kg), Chawky Doulache (82 kg), Sid Azara Bachir (87 kg) et Adem Boudjemline. «Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus par nos lutteurs dans toutes les catégories, notamment les seniors de la gréco-romaine qui ont été sacrés haut la main devant les Egyptiens. Nous avons très bien préparé ce rendez-vous africain et de l’avis de tous les chefs de délégations présents à Alger, le pari est plus que réussi.», a déclaré à l’APS Rabah Chebbah, président de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Les lutteurs de la grèco-romaine ont confirmé une nouvelle fois leur suprématie dans ce style très complexe qui demande beaucoup d’efforts physiques et de préparation. «Nous avons donné tous les moyens en matière de préparation que ce soit ici à Alger ou à l’étranger. Aujourd’hui, notre travail a donné ses fruits avec la consécration de nos lutteurs chez les cadets et cadettes ainsi que les seniors de la gréco-romaine. C’est une belle chose pour nos athlètes qui ont amélioré leur classement par rapport à la dernière édition à Hammamet en Tunisie. Maintenant ils vont reprendre le travail en vue du tournoi qualificatif aux JO-2020 qui aura lieu le mois de mars à El Jadida au Maroc. «, a ajouté Chebbah. En revanche, la sélection féminine seniors s’est contentée de deux médailles (1 argent et 1 en bronze).La médaille d’argent a été remportée par Amel Hammiche qui a perdu sa finale devant une Nigéraine dans la catégorie des 65 kg. Ibtissem Doudou (50 kg) a pris, quant à elle, la médaille de bronze. De son côté, le président de la commission d’arbitrage à la Confédération africaine de lutte, le Tunisien Kamel Bouaziz, a indiqué à l’APS que «cette compétition s’est déroulée dans de très bonnes conditions et aucun incident arbitral n’a été signalé. « «C’est une compétition très difficile à gérer en présence de près de 400 athlètes représentant 25 pays, ce qui demande beaucoup de travail et de présence de la part des juges-arbitres qui ont fait, d’une manière générale, leur travail convenablement. «, a dit Bouaziz, également vice-président de la commission d’arbitrage de l’Union mondiale de lutte (UWW). Les sélections algériennes de luttes associées (cadets, juniors, seniors et féminine) avaient terminé à la troisième place avec un total de 50 médailles (13 or, 21 argent et 16 bronze) lors de la précédente édition des Championnats d’Afrique organisée à Hammamet. Près de 400 athlètes représentant 25 pays ont pris part aux championnats d’Afrique de lutte (toutes catégories).L`Algérie a été représentée par 90 athlètes.