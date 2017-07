<span style='text-decoration: underline;'>Aïn Defla -sixième édition du challenge national des sports adaptés </span>:<br><span style='color:red;'>750 agents de la Protection Civile prennent part à la troisième phase régionale</span>

Quelque 750 agents et gradés masculins et féminins représentant 17 wilaya de l’ouest du pays ainsi que différentes unités d’intervention et structures de la Direction Générale de la Protection Civile prennent part à la troisième phase régionale de la sixième édition du challenge national des sports adaptés au métier de l’agent de ce corps constitué ouverte mercredi à Khémis Miliana (Aïn Defla).

Abritée par le complexe sportif de Khémis Miliana, cette manifestation de deux jours s’inscrit dans le cadre du plan d’action relatif aux activités sportives pour l’année 2017 et du développement du sport adapté et la pratique sportive au sein des unités de la protection civile. Le coup d’envoi de cette compétition a été donné par le wali de Aïn Defla, Azziz Benyoucef, en présence du Directeur Général de la Protection Civile, le colonel Mustapha Lehbiri ainsi que de plusieurs cadres de la Direction Générale de ce corps constitué. Intervenant au nom du directeur général de la protection civile, le médecin colonel Brouri Ali, sous-directeur de l’action sociale, a indiqué que cette troisième phase régionale vient en application du programme d’action relatif aux activités sportives pour l’année 2017 et du développement du sport et l’éducation sportive au sein du corps de la Protection Civile. Il a ajouté que cette compétition fait partie intégrante de la préparation de base de l’agent à ses différentes missions de secours et de sauvetage. Notant que cette phase régionale permettra aux agents de la protection civile d’améliorer leurs aptitudes dans la réalisation efficace d’une mission à la fois noble et ardue consistant en la préservation de la vie et les biens des personnes. Le wali de Aïn Defla a mis en exergue le rôle joué par cette institution qui a représenté de fort belle manière le pays à la faveur des interventions effectuées à travers le monde. «Les compétences dont jouit ce corps constitué donnent un aperçu des efforts déployés par les responsables de ce secteur pour élever son niveau opérationnel et le préparer à affronter des situations de crise, a-t-il soutenu, ajoutant que la compétition constituera une opportunité pour le citoyen de mesurer les sacrifices consentis par ce corps constitué dans les domaines du sauvetage et du secourisme». Les compétitions comprennent 14 épreuves sportives liées aux activités opérationnelles des agents de la protection civile dont notamment le parcours de l’agent de la protection, civile, la planche de redressement, la montée de corde, la conduite de camion d’incendie tout terrain, la course avec brancard ainsi que celle liée à la meilleure équipe d’ambulanciers secouristes, ont indiqué les organisateurs de cette compétition. Les lauréats des épreuves régionales (centre, est et ouest) animeront la finale prévue au mois d’août prochain au niveau de la wilaya de Béjaïa En marge de la compétition, le wali de Aïn Defla s’est rendu dans a commune de Bordj Emir Khaled où il a inspecté le projet de réalisation d’une unité secondaire de la protection civile avant de s’enquérir à Djellida et Aïn Defla respectivement du taux d’avancement du projet de réalisation d’un poste avancé ainsi que de celui inhérent à la réalisation d’une unité principale de la protection civile au niveau du nouveau pôle urbain de la ville.