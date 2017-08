<span style='text-decoration: underline;'>Aid El Adha</span>:<br><span style='color:red;'>786 commerçants retenus pour la permanence</span>

Dans le cadre du bon déroulement de la fête de l’Aid el Adha, les services de la Direction du commerce de la wilaya d’Oran, ont sélectionné une liste de commerçants pour la permanence qui sera appliquée tout au long des deux jours fériés durant l’évènement religieux sus cité.

A cet effet, il a été désigné quelque 786 commerçants qui activent à travers les communes. Ce programme a été établi en effet, selon les activités socio-économiques au niveau des quartiers des communes de la wilaya d’Oran.

Ladite direction a mis en place aussi un dispositif constitué d’agents de contrôle qui seront sur le terrain durant la période sus citée pour effectuer des tournées d’inspection au niveau des commerces qui ont été retenus pour la permanence pour s’assurer du respect du programme établi sinon des sanctions seront retenues contre les commerçants absents pour la permanence et qui baissent rideaux durant les 2 jours fériés. Les listes des commerçants retenus pour cette opération, seront affichées au niveau des communes. Les même services soulignent que tous les moyens seront déployés pour le bon déroulement de cette opération et pour que les citoyens font leurs achats aisément sans qu’il y ait pénurie durant ladite période festive, surtout concernant la disponibilité des produits de première nécessité tel que le pain, le lait entre autres. Concernant l’essence, quelque 40 stations d’essence seront ouvertes durant la période festive sus mentionnée. Dans le même cadre, il a été signalé que le transport sera disponible également et cela en effectuant des permanences.

Bekhaouda Samira