<span style='text-decoration: underline;'>Oran | Le directeur de l’Education dresse la situation de son secteur</span> :<br><span style='color:red;'>791 postes vacants toutes filières confondues</span>

M. Slimani Arezki directeur de l’Education de la wilaya d’Oran, a animé une conférence de presse le lundi après-midi au lycée Lotfi pour donner la situation réelle du secteur de l’Education.

D’après notre interlocuteur, 335 200 élèves ont rejoint leurs classes dans les trois paliers durant cette rentrée scolaire, 180.742 élèves en primaire (89 654 filles et 91.088 garçons) répartis à travers 536 écoles primaires des 26 communes de la wilaya dont la grosse part revient à l’APC d’Oran avec 185 écoles primaires suivie de Bir El Djir avec 89 écoles et Es-Sénia avec 75 écoles. Dans le moyen, 169 CEM ont ouverts leurs portes à 105 957 élèves dont 2 076 filles et 53 881 garçons. 78 lycées ont accueilli 48 501 élèves dont 27.296 filles et 21.205 garçons. En plus de 13 écoles privées avec une capacité totale de 3.468 élèves. Ces 335 200 élèves sont encadrés par 20,992 travailleurs de l’Education tous corps confondus dont 15.419 enseignants.

Le directeur de l’Education a nié la question sur la surcharge des classes surtout en primaire.

Slimani Arezki: Lorsque nous élaborons la carte scolaire en prévision de la rentrée, nous essayons par tous les moyens de ne pas dépasser 40 élèves par division, sinon dans certains cas nous ouvrons la double vacation pour éviter la surcharge. Il faut savoir qu’au niveau des zones où il y a eu des opérations de relogement on n’a pas de surcharge, sauf au niveau du CEM de Oued Tlélat, seulement nous avons pu occuper des classes du lycée pour alléger la pression sur le CEM, en attendant la création d’un autre CEM. Par contre, au niveau des autres zones il n’y a aucune surcharge.

O.T: où en est la situation du CEM de Hassi Ameur dont les travaux ont été lancés l’an dernier ?

S.A: Le choix du terrain a été fait, l’entreprise a été retenue, mais pour que cet établissement ouvrira ses portes l’année scolaire 2017/2018 ce retard est dû surtout à des problèmes techniques rencontrés lors des travaux de fondations de cet édifice. Ce qui nous a poussé à prendre 06 classes de l’école primaire Hassi Ameur 3 qui n’étaient pas occupées, afin d’installer les élèves du moyen et leur éviter de se rendre jusqu’à Hassi Bounif.

O.T: En matière d’encadrement, y’a-t-il un déficit ?

S.A: jusqu’à l’heure actuelle on n’a constaté aucun déficit, les enseignants sont déjà à leur poste, on les a renforcés avec les 1.436 enseignants qui ont passé le concours et ont réussi. Ils ont été affectés dernièrement à leur poste de travail en tant que stagiaires, reste une liste additive ouverte de ces enseignants qui au fur et à mesure des postes vacants prendront place. Le problème c’est l’enseignement artistique où il y a un manque flagrant, on a constaté qu’il n’y a même pas de candidats qui se présentent pour cette filière.

O.T: Est-ce qu’il existe des postes vacants au niveau de la wilaya ?

S.A: Les statistiques des départs en retraite, laissent 791 postes vacants dont 304 dans les lycées, 139 dans le moyen et 348 dans le primaire.

O.T: vous dites que 73 bus pour le transport scolaire sont disponibles au niveau des APC pour les élèves, alors qu’on constate qu’au niveau des zones éparses, les enfants marchent plus de trois à quatre kilomètres pour rejoindre leurs établissements. Donc, à qui incombe-t-on la faute ?

S.A: ce n’est pas la direction de l’Education qui gère les bus, ce sont les APC. Il a été demandé aux P/APC de donner le nombre exact de bus qu’ils soient en panne ou en mauvais état, nous sommes là pour les mettre en marche afin de venir en aide aux enfants qui habitent les zones rurales. Nous avons même demandé sous la coupe du wali d’Oran à ces P/APC, de signer des conventions avec des transporteurs privés pour assurer le transport aux élèves.

O.T: Faute de moyens ou bien par négligence, nous constatons que certains enfants de moins de 16 ans, quittent leur scolarisation, quelles procédures sont prises devant cette situation ?

S.A: Légalement, le parent est passible d’une peine de 6 mois de prison, si après plusieurs convocations, il ne réinscrit pas son enfant pour sa scolarisation. Mais, il y a des cas où les enfants fuguent et refusent de rejoindre l’école.

