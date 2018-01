<span style='text-decoration: underline;'>Oran | Bilan annuel du bureau d’hygiène communal</span>:<br><span style='color:red;'>792 commerces insalubres recensés en 2017</span>

Intervenant dans le cadre du respect des normes d’hygiène dans les locaux commerciaux à caractère alimentaire, les agents du Bureau d’Hygiène Communal, ont recensé 792 établissements insalubres sur les 2573 contrôlés dans les différents quartiers des douze délégations communales, ouverts au niveau de la ville d’Oran.

Ces contrôles, effectués durant l’année 2017 dans les salons de thé, pizzerias, gargotes, boulangeries-pâtisseries, boucheries, poissonneries, les magasins d’alimentation générale et kiosques de quatre saisons, ont donné lieu à 606 mises en demeure, avant de procéder à la fermeture des commerces, n’ayant pas obéi au respect du cahier de charges, notamment pour la mise à niveau des équipements nécessaires à la conservation des produits alimentaires, destinés à la consommation.

Il est vrai, que ces actions de contrôle sont loin de refléter la réalité du terrain, en ayant à l’esprit, que la ville d’Oran est un vaste territoire, difficilement gérable, quand on s’aperçoit qu’il existe une nuée de revendeurs clandestins de pain, de viande grillée, de produits laitiers, de poissons et sandwichs, dans des conditions lamentables d’hygiène et salubrité. Le marché de la rue de la Bastille offre un spectacle d’un autre âge, par le foisonnement de ce commerce illicite sur le plan sanitaire, où tout se vend, au su et au vu de tout le monde. D’ailleurs, les citoyens ont pris l’habitude de se fournir auprès de ces marchands ambulants, sans jeter un regard sur ces produits, entreposés à même la chaussée. Même le beau boulevard Front de mer, sert de cadre à ce genre de pratique commerciale qui défigure l’image d’une cité, bien pourvue en équipements modernes.

Dès le coucher du soleil, les marchands de brochettes, localisés aux abords de la ville, entrent en action en ranimant le feu pour cuire les brochettes de viande à l’air libre, sans être inquiétés. La fumée qui s’en dégage, dérange le voisinage et les gens de passage, mais personne n’ose dénoncer cette situation. Le service chargé de la collecte des ordures ménagères, arrive tant bien que mal à intervenir dans le maintien en état de propreté des rues et esplanades de la cité. Dans ce bilan, 280 décharges sauvages ont été éradiquées, sur les 777 recensées, par les contrôleurs du BHC relève-t-on, auprès des responsables qui signalent la capture par les agents de la fourrière canine, de 435 chiens et 410 chats, durant cette même année. C’est peu, dira-t-on. Ces opérations sont également menées dans le cadre de la lutte contre la prolifération des moustiques (1776) et des rats (1725), désagréments générés par l’abandon des détritus par les marchands présents dans les marchés informels. S’agissant du contrôle des puits, les agents ont procédé au traitement de 150 unités sur les 231 recensées. A noter, que le Bureau d’hygiène communal intervient également, dans l’assainissement des établissements scolaires avec 516 actions de remise en état des équipements sanitaires, dans les différentes écoles.

D’autre part, 116 garderies d’enfants et 313 cantines scolaires ont été inspectées au cours de l’année 2017. Enfin, il a été recensé 860 caves d’immeubles inondées, dans les cités d’habitat des douze secteurs urbains que compte l’APC d’Oran.

Abdallah.B